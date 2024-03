Corsica cyclo GT 20 : 600 km et 5 jours de course entre Erbalonga et Bonifacio

Jean-Marc Angelotti, qui n'a pas manqué de détailler ce que seront les 5 jours de l'épreuve, a mis aussi l'accent sur l'importance de la caravane de la de la Corsica cyclo GT 20 : il y aura 500 personnes (participants, membres d’organisation, motards et suiveurs qui feront de ce rendez-vous, désormais annuel un vecteur incontournable de l’économie insulaire.

D'autant que, fruit de l'implication de Jean-Marc Angelotti et ses services de l'ATC, la course a été la cyclosportive la plus médiatisée, en France, sur les revues spécialisées et sportives.

Et il a été établi que 70 % des cyclos connaissent ou ont entendu parler de cet itinéraire sublime à travers la Corse, sur des routes parfois inconnues "où le paysage prend le pas sur la difficulté tant les yeux sont occupés."



Un tel succès avant à peine avant une troisième édition qui s'emprunte la même voie - à moins que les éléments ne se déchaînent comme l'an dernier- méritait bien les mille et un remerciements adressés par Jean-Marc Angelotti et Angèle Bastiani à tous ceux qui, bénévoles, partenaires, etc), ont d'ores et déjà garanti la pleine réussite de l'édition 2024 !