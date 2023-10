Corsica bike Festival : Un weekend de cyclisme et de fête à Lisula

L'édition 2023 du Corsica Bike Festival de Lisula a démarré en fanfare ce samedi matin en présence de nombreux acteurs locaux et personnalités influentes. Organisé en partenariat entre l'Office du Tourisme de Lisula, la mairie, la Communauté de Commune de Lisula Balagne et la Chambre de Commerce, cet événement d'envergure a pour objectif de dynamiser la région durant la saison hors été. Attilius Ceccaldi, maire de Lama et président de l'Office du Tourisme de Lisula, se félicite de ces trois jours de célébration mêlant sport et festivités. Il souligne l'importance de l'événement, qui attire chaque année environ 400 cyclistes, accompagnés de leurs familles et de leurs équipes de soutien, certains séjournant même dans la région pendant toute la semaine."Il faut voir deux facettes pour ce bel évènement. L’instant présent et finalement à court terme avec avec trois jours de fête, beaucoup de monde sur place".





Outre le caractère sportif, le Corsica Bike Festival génère des retombées économiques significatives pour les hôtels, restaurants et commerces locaux, offrant un coup de pouce bienvenu à l'économie régionale. Attilius Ceccaldi insiste également sur l'objectif à long terme de cet événement, visant à promouvoir le vélo en Corse pendant la basse saison, encourageant les visiteurs à découvrir la région en VTT ou en vélo de route. "Il y a également une politique de développement du vélo sur notre territoire que nous mettons en place pour que les gens viennent en hors saison dans notre région, faire du VTT ou du vélo de route, et ainsi faire rester une clientèle".



Et durant ce week-end, en plus de toutes les animations prévues, le Corsica Bike Festival accueille une nouvelle fois, sa deuxième édition, la finale de la Coupe de France de VTT Enduro Series, un événement majeur qui rassemble près de 400 cyclistes professionnels et amateurs chevronnés. Les parcours ultra-techniques, dispersés dans toute la région, offrent un spectacle captivant pour les spectateurs. "C’est quelque chose qu’il faut voir. Il y a de nombreux exploits assez intéressants dans les village de nos montagnes et de l’arrière pays. Il y a beaucoup de choses pour les enfants, avec une course qui a été organisée pour eux ce vendredi. Il y a aussi de nombreux exposants de vélos qui sont très beaux à voir, du matériel qui peut être acheté sur place. Mais aussi tout le côté festif de l’événement". détaille Attilius Ceccaldi



De nombreuses animations

De nombreuses autres attractions sont proposées aux visiteurs, y compris des courses destinées aux enfants, des expositions de vélos, des démonstrations de matériel cycliste et des produits de la marque corse à la mode, Noi, basés sur l'immortelle, tels que des gels de récupération musculaire, des baumes réparateurs pour les atteintes musculo-tendineuses, et des huiles essentielles. De nouveaux produits sont en développement, notamment une gamme d'argile et des produits de kinésithérapie.

Le Corsica Bike Festival, qui dure tout le week-end, offre aux visiteurs la possibilité de participer à des sorties encadrées pour les amateurs de vélo, de découvrir l'arrière-pays corse tout en dégustant des produits du terroir, de s'essayer au pumptrack, ou de profiter de nombreuses autres animations. La maire de Lisula, Angèle Bastiani, se félicite du dynamisme que l'événement apporte à la ville, à la Corse et à l'ensemble de la région. "Le vélo, en plus du moyen de locomotion est un symbole de liberté, d’évasion et d’union. C’est une merveilleuse manière de découvrir notre terre incroyable. Ce festival, en cette fin octobre poursuit avec vivacité la saison touristique apportant une joyeuse effervescence à notre ville et à la Corse. Nous voulons faire de notre île, une destination prisée tout au long de l’année pour promouvoir une offre touriste diversifiée de qualité", souligne l'élue.



Ce week-end se poursuit pour le plus grand plaisir des amateurs de vélo et des visiteurs qui ont l'occasion de profiter de cette ambiance unique créée par le Corsica Bike Festival. Le festival continue de promouvoir le sport, le partage et l'effort collectif, tout en favorisant la découverte de la beauté naturelle de la Corse et de ses richesses.