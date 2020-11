Corsica Sulidaria lance deux actions en faveur de l’inclusion sociale

En cette période de crise sanitaire, devenue également crise économique, l’engagement en faveur de l’inclusion sociale est plus que jamais d’actualité. Et c’est précisément la mission qu’entend remplir à l’échelle insulaire Corsica Sulidaria. Imaginé fin 2018 suite à la crise des « gilets jaunes », le fonds de dotation a déjà mené des actions d’ampleur, notamment durant la première vague de l’épidémie de COVID-19, en redistribuant près de 106 000€ aux hôpitaux et soignants, ainsi qu’à la suite des inondations qui ont frappé la ville d’Ajaccio le 11 juin 2020. Corsica Sulidaria avait alors débloqué une aide de 30 000€ en faveur des Restos du Coeur et de l’association Sulidarità, fortement touchés par le sinistre.



Aujourd’hui, ce sont deux nouvelles actions que le fonds met en oeuvre. Annoncées fin juin, « elles ont été retardées du fait de la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons » précise le président Jean-Guy Talamoni.



160 000€ bons-carburants pour les plus démunis

« Nous avons voulu réaliser une action en faveur de la mobilité » indique Jean-Guy Talamoni. Elle prend la forme d’une convention tripartite entre Corsica Sulidaria, les Restos du Cœur et le groupe Vito. Des bons-carburants, d’une valeur unitaire de 20 € et utilisables dans l’ensemble du réseau Vito de l’île seront mis à disposition, pour un total 160 000€. La mise en œuvre du dispositif est déléguée aux Restos du Cœur, notamment chargés de définir les critères d’accès. « Ils seront conditionnés aux ressources » explique Raymond Ceccaldi, Président des Restos du Coeur de Corse-du-Sud. « Grâce à ces bons, nous allons pouvoir aider les personnes en recherche d’emploi, de formation, qui ont de petits revenus ou qui ont besoin de soins et qui doivent se déplacer ». Une aide bien précieuse dans un contexte difficile : « La saison 2020/2021 s’annonce bien pire que les autres » confie Raymond Ceccaldi, « nous nous attendons à une augmentation de 25 à 30% des demandes ».



28 ordinateurs pour les étudiants en situation de précarité numérique

Autre combat de Corsica Sulidaria, la lutte contre la fracture numérique, notamment étudiante. « Nous avons découvert lors du premier confinement que ce phénomène était d’une ampleur considérable » signale Jean-Guy Talamoni, « le président de l’université a rapporté les difficultés vécues durant cette période par de nombreux étudiants qui n’ont pas pu suivre les cours dispensés à distance, faute de matériel informatique ». En juin dernier, Corsica Sulidaria avait alors lancé un appel afin de récolter du matériel d’occasion. Grâce aux dons des entreprises SITEC, du groupe La Poste et du cabinet d’expertise comptable Kalliste Fiduciaire, ce sont 28 ordinateurs qui peuvent d’ores-et-déjà être distribués. « Ce matériel va bien rendre service aux étudiants » se réjouit le président de l’université Dominique Federici. Mais Corsica Sulidaria ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : « C’est une première étape mais nous allons solliciter d’autres mécènes » annonce son président. Jean-Guy Talamoni en profite d’ailleurs pour lancer un appel : « À toutes les sociétés, entreprises, collectivités qui ont des ordinateurs : vous pouvez participer à la lutte contre la précarité numérique des étudiants ».



Outre ces deux projets, Corsica Sulidaria pense, déjà, à l’avenir. Pour Petru Antone Tomasi, membre du conseil d’administration, le fonds a vocation à multiplier les actions dans les mois à venir : « Malheureusement, à l’évidence, Corsica Sulidaria aura l’occasion de se mobiliser pour répondre à des besoins de base, des besoins fondamentaux, tels que l’aide alimentaire ».