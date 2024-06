Corsica Stol : les ULM sont de retour à Ghisonaccia

Aussi surprenant que cela puisse paraître, certains avions n’ont littéralement besoin que de quelques mètres pour décoller ou atterrir. Depuis quelques années, une discipline qui met cette pratique à l’honneur est en plein essor en France. Le premier Championnat de France STOL, l’acronyme pour décollage et atterrissage court en anglais (Short Takeoff & Landing), a d’ailleurs été organisé en 2023 et une des trois étapes régionales a eu lieu en Corse, à Ghisonaccia. Ainsi après l’édition réussie des 22 et 23 avril 2023, la Corsica Stol revient les 8 et 9 juin 2024 sur l’aérodrome de Ghisonaccia Alzitone.

Le STOL (Short Take-Off and Landing) est un rassemblement sportif pour les ULM (Ultra Léger Motorisé) dont le principe est le décollage et l’atterrissage sur la plus courte distance possible. Les compétitions se déroulent sous la forme de démonstrations de pilotage à la fois sportives et techniques. Le classement se fait en additionnant les distances de décollage et d’atterrissage de chaque ULM, et c’est le total le plus faible qui est recherché.



Un succès croissant et une participation internationale



« Ces épreuves rencontrent un succès incontestable », affirme un des organisateurs. « Cette nouvelle façon de voir l’aéronautique, où la vitesse et l’altitude ne sont pas des facteurs de performance, a été importée en France récemment et correspond à une attente des pratiquants. »



Les aéronefs utilisés sont légers, peu bruyants, utilisent des carburants sans plomb et peu gourmands. Ils sont accessibles au plus grand nombre, et en particulier aux jeunes, car il n’est pas nécessaire de disposer de machines sophistiquées pour participer.



Pour répondre à la demande des compétiteurs, la compétition a lieu début juin, permettant au plus grand nombre de venir en Corse et d’y passer plusieurs jours, favorisant ainsi le tourisme. « La Fédération ULM a ouvert la compétition aux pilotes étrangers et d’ores et déjà des équipages allemands et italiens ont fait part de leur intention de participer », ajoute l’un des organisateurs. « Le CORSICA STOL devient un must incontestable du calendrier des compétitions aéronautiques d’aviation ultra-légère. »



Un spectacle à ne pas manquer

Que vous soyez passionné d'aviation ou simplement curieux, rendez-vous le weekend prochain à Ghisonaccia pour assister à ce spectacle aéronautique unique et découvrir les prouesses des pilotes de STOL.