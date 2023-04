Corsica Stol ULM Event : les ULM vont tournoyer dans le ciel de Ghisonaccia

Une trentaine d'ULM (Ultra légers motorisés) voleront ce week-end dans le ciel de Ghisonaccia à l'occasion de la première édition du Corsica Stol, une compétition aéronautique organisée par le club Les ULM de Corte sous l'égide du comité régional de la Fédération française de planeur ultraléger motorisé (FFPlum).



Il s’agit du premier concours de Stol en Corse. "Ce type de compétition de Short take-off landing, c’est-à-dire de décollage et d’atterrissage courts a été créé en Alaska et depuis quelque temps se développe en France où un championnat national a été crée. Chaque année, il y a quatre ou cinq compétitions régionales et cette année, la Corse s’est portée candidate." explique Jean Luc Fouillot moniteur ULM du Les ULM de Corte et co-organisateur de la manifestation avec Jean-Laurent Santoni, président du Comité Régional Corse d’ULM.



Pour la première fois, les compétiteurs venus de toute la France franchiront donc la Méditerranée ce samedi 22 et dimanche 23 avril à l'occasion du Corsica Stol ULM Event pour se poser à Ghisonaccia et se défier face au vent dans trois catégories : axes, autogire et pendulaire. "La compétition est évidement ouverte aux compétiteurs régionaux, c’est-à-dire nos licenciés, mais, mais également ouverte aux licenciés du continent." détaille Jean Luc Fouillot.



Pendant deux jours, donc, passionnés et curieux pourront assister aux épreuves des ULM qui se défieront dans le but de décoller sur la distance la plus courte possible, faire un tour de ciel, et se poser sur la distance la plus courte possible également. "Ce sont des runs qui concernent deux ou trois appareils qui feront un tour de piste. Celui qui n’est pas sûr peut avoir une autre tentative, on privilégie la sécurité. Au sol, il y a des commissaires qui sont chargés de mesurer les points d’atterrissage, les points de freinage. Ensuite, on passe aux runs de décollage. La seconde journée est celle de la compétition avec un classement général et la remise des prix." précise Christian Giuliano co-organisateur de l'événement.



Le champion de Corse représentera l'île au mois de juillet pour le Championnat de France.