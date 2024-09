Corsica Lirica 2024 : Des voix du monde entier récompensées à Ghisonaccia

Prix du Meilleur chanteur homme : Jostein Fahre (Norvège)

(Norvège) Prix Jeune Espoir PierOptique : Ainhoa Lopez (Espagne)

(Espagne) Prix de la Confiture Giudici : Shiki Inoue (Japon)

(Japon) Prix Djinns Boutique : Diana Bistere (Lettonie)

(Lettonie) Prix Académie Gratitude : Laura Brasò (Espagne)

(Espagne) Prix de l’Académie du Théâtre Mariinsky : Lauriane Tregan Markuz (France) et Anastasia Shakhmatova (Russie)

Du 24 au 27 septembre, la commune de Ghisonaccia a accueilli la 4e édition de Corsica Lirica, le premier concours européen de chant lyrique imposant l’interprétation d’un air en langue régionale. Ce rendez-vous unique, co-fondé en 2014 par la mezzo-soprano Katerina Kovanji et son mari David Aïdan, a une nouvelle fois séduit le public et les amateurs de musique classique, avec un jury prestigieux et des performances de haut vol.Sous l’égide de Katerina Kovanji, également Directrice Artistique, et avec le soutien de la municipalité de Ghisonaccia, 44 candidats venus du monde entier se sont affrontés dans cette compétition qui a pour particularité d'exiger des candidats d'intégrer un chant en langue corse à leur programme, en plus des trois arias classiques. Le jury, composé de Rita Ahonen, Jean-Paul Grisoni, Margarita Rotondi, Gianmaria Aliverta et Christian Deliso, a accompagné ces talents tout au long de l’événement, aux côtés des pianistes Ricardo Francia et Anna Tcherkaskoia.La finale, qui s'est tenue dans l’atmosphère solennelle de l’église Saint-Michel, a vu des talents exceptionnels se distinguer. Irina Polonskaya, soprano russe, a décroché le Premier Prix féminin, notamment grâce à son interprétation émouvante de l’aria Donde lieta uscì (La Bohème) de Giacomo Puccini et du chant corse Cantù di Malincunia de Henri Tomasi, qui ont touché à la fois le jury et le public.Le Deuxième Prix a été attribué à la bolivienne Paola Alcocer, qui a également remporté plusieurs prix spéciaux, notamment celui du Prix du Chant Corse, du Prix Palazzo Pesce, du Prix Stretta Management, ainsi que celui du Prix Voce all'Opera, partagé avec Olivera Krivokuca (Serbie), Irina Polonskaya et Mathilde Lemaire (France).Parmi les autres lauréats, on retrouve :