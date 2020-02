Corsica Linea inaugure son nouveau navire, "A Nepita"

Cet affrètement implique l’embauche de 150 marins supplémentaires pour le faire fonctionner. Pascal TROJANI, Président de CORSICA linea, s'exprime par rapport à cette création d'emploi : "Au-delà d’un aspect purement économique, notre démarche est animée par une conviction forte en l’importance d’une filière maritime structurée, disposant de moyens renforcés de formation, avec, à la clé, un emploi pour beaucoup de jeunes dans l’avenir".



La Corsica Linea accueille son huitième navire, au nom original de la plante endémique corse "A Nepita". Le navire de 203 mètres de long effectuera la jonction entre la Corse et l'Afrique du Nord à partir de l'été 2020. Le cargo-mixte pourra accueillir jusqu'à 1200 passagers, 100 voitures et 140 remorques. La capacité d’accueil est augmentée pour atteindre les 158 cabines et un salon fauteuil.La performance environnementale du navire sera renforcée grâce à l’installation du système de traitement des fumées (scrubbers). Pierre-Antoine VILLANOVA, Directeur général de CORSICA linea, déclare d'ailleurs : « Cette opération constitue une étape supplémentaire sur la voie d’un développement durable et responsable de notre compagnie, avec un navire qui sera équipé de scrubbers. Elle s’inscrit dans les choix stratégiques forts de notre compagnie en faveur du renouvellement de sa flotte. Notre ambition est de nous orienter vers des modes de propulsion plus écoresponsables et être, ainsi, un acteur proactif d’un transport maritime durable en Méditerranée ».