Corsica Linea : « 60% de ce que nous comptons vendre sur juillet-août est déjà réservé »

- Comment s’est déroulée cette saison hivernale par rapport celle de l'année dernière ?

- Si je prends la période janvier-mars, il y a un remplissage moyen avec une progression autour de 10%. Donc on peut considérer que le premier trimestre est bien orienté. Cela est très lié au travail de fond que nous faisons depuis plusieurs années sur la satisfaction client, puisque nous essayons d'offrir la meilleure expérience possible, ce qui génère un certain niveau de fidélité. Ensuite, nous avons des programmes de fidélité et d'abonnement qui rencontrent un franc succès. Tout cela nous permet de construire une croissance sur ces périodes de basse et moyenne saison.



- Constatez-vous une hausse des réservations par rapport aux années précédentes pour ce printemps ?

- Ce que nous constatons, c'est que le printemps s'annonce normalement au moins aussi bien que 2023, même si globalement, on est un peu moins bien servi sur les ponts et les jours fériés en termes de positionnement. Tous nos week-ends de vacances et de ponts sont déjà complets pour les cabines depuis quelques semaines, mais cela arrive tous les ans. Ensuite, on espère faire un printemps qui soit un peu supérieur à 2023, malgré le fait qu'on ait un calendrier qui soit un petit peu moins favorable. Nous avons déjà vendu à peu près deux tiers de cette période avril-juin, ce qui représente un peu plus de 100 000 passagers. Par ailleurs, nous avons une légère progression de notre offre sur cette période, avec 8 traversées de plus entre avril et juin par rapport à 2023. En résumé, on devrait avoir un printemps plutôt favorable au global avec un fort trafic sur tous les week-ends de vacances et les ponts avec une tendance au last minute qui continue de s'accélérer. C’est quelque chose que la plupart des transporteurs constatent depuis quelques années et que le Covid a sans doute amplifié.



- Pourquoi avez-vous fait le choix d’augmenter l’offre de traversées sur cette période de l’avant-saison ?

- On a constaté qu’il manquait un petit peu d'offre. Quand on peut, pour les traversées hors délégation de service public (DSP), nous avons fait le choix d’augmenter un peu les traversées et en particulier sur le port de Propriano. C'est un port qui connaît une très forte demande. L'année passée, c'est même le port où on a connu nos meilleurs taux de remplissage. Jusqu'en fin d'année 2022, dans le cadre de la DSP, nous avions une ligne sur Porto-Vecchio. Désormais, nous allons à Propriano trois fois par semaine. L’une des questions au moment du renouvellement de la DSP, était de savoir ce que cela allait donner en termes de demandes sur cette ligne. Nous sommes ravis de constater que depuis que nous gérons cette nouvelle ligne, nous avons une demande qui est très forte.



- Comment se profile la saison estivale ?

- Nous considérons qu'on sera assez proche de ce que nous avons fait l'année passée. 60% de ce que nous comptons vendre sur juillet-août est déjà réservé. Donc nous sommes à peu près dans les mêmes niveaux que l'année passée. Nous avons un tout petit peu plus d'offres, avec 2% supplémentaires. La tendance last minute est là aussi également très renforcée. Nous savons que nous allons vendre jusqu'au dernier moment puisqu'il y a une vraie tendance en termes d'usage de vacances à attendre très tard pour se projeter. En résumé, c’est une saison estivale qui sera assez proche de 2023, qui était déjà une bonne saison pour nous, qui se profile.



- Avec 60% de votre offre déjà vendue, des traversées sont donc d’ores et déjà complètes ?

- Oui, déjà depuis un certain moment. Il y a évidemment les week-ends, en particulier entre le 15 juillet et le 15 août, qui se remplissent très vite, parfois quelques jours seulement après l'ouverture des ventes. Il y a toujours ce qu'on appelle un phénomène de early booking qui continue d'exister, et qui est fort chez nous parce que nous avons une tarification qui n'est qu'ascendante, c'est-à-dire que nos clients savent que s'ils veulent bénéficier des meilleurs tarifs, il faut qu'ils profitent des premiers jours après l'ouverture des ventes. Nos clients réguliers ont l'habitude de cela et se positionnent rapidement. Ce qui fait notre force depuis quelques années, c'est qu'on a une stratégie tarifaire qui est toujours la même. Nos prix ne font que monter tout au long du processus de réservation. C'est pour cela aussi que nous avons des bateaux qui se remplissent peut-être plus vite que d'autres, parce que nos clients savent très bien que s'ils veulent venir avec nous au meilleur tarif, c'est vraiment à l'ouverture. Il y a des gens qui surveillent les dates d'ouverture et il y a quelques traversées qui sont complètes pour les cabines dans les premiers jours. Après, comme je le disais, la tendance du last minute s'accélère. Cela veut dire qu'entre ces deux extrémités, il y a peut-être un petit peu moins de ventes.



- Combien de passagers comptez-vous transporter au cours de l’été ?

- Sur la Corse, nous serons sans doute autour de 190 000.