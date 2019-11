Corsica Libera et PNC officialisent (sans surprise) la candidature d'Eric Simoni "Pè Bastia"

Les Bastiais le savaient plus ou moins tous, l’information ayant déjà circulé, mais Corsica Libera et PNC ont officialisé la candidature du Docteur Eric Simoni à la mairie de Bastia lors d’une réunion publique la semaine dernière à Lupinu.



Devant une salle comble, quelques candidats de la liste Pè Bastia ont expliqué au public la position des deux mouvements avant les prochaines municipales et rappelé qu'en vertu de l’accord rédigé et validé par les partis de la majorité territoriale, la coalition aurait dû aller unie à toutes les élections et ce depuis le premier tour.



Après Ajaccio c'est donc à Bastia, jeudi dernier, et à Porto Vecchio, ce mercredi, que l'union de Corsica Libera et du PNC et la la scission au sein de Pè a Corsica ont été officialisées avec le lancement de la campagne pour les municipales de 2020.



Même « s’il est encore tôt » pour dévoiler le programme de manière précise, Eric Simoni et son équipe souhaitent avant tout décliner à l’échelle municipale les revendications du mouvement national.

Corsisation des emplois, développement économique de la ville, adoption des mesures décidées par la Conférence Sociale : le projet de Pè Bastia sera basé autour de plusieurs axes phares. Mais la première priorité que le candidat tient à évoquer c’est la question sociale. « Il faut que les gens qui travaillent puissent vivre dignement » et en pensant même aux plus démunis, le porte-parole de Corsica Libera revient sur la précarité sociale de la Corse d’aujourd’hui qui doit donc faire face à des nouvelles urgences.



Pour répondre à toutes ces difficultés le candidat propose de changer la politique sociale du logement et de rendre les logements plus accessibles aux revenus moyens pour permettre aux Bastiais de vivre plus dignement, tout simplement.