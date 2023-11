Corsica Jobs : une plateforme pour faciliter le recrutement et la formation dans l'hôtellerie-restauration

Mettre à disposition des entreprises du secteur (hôteliers, restaurateurs), mais également des organismes de formation et des candidats en recherche d’emploi, un outil digital capable d’aller bien au-delà de la simple publication d’offres d’emploi. C’est l’objectif de l’Agence du Tourisme de la Corse, l’AFPA Corsica et de la société Beeside qui ont annoncé ce matin le lancement de Corsica Jobs : la plateforme qui va révolutionner la manière de recruter et de se former pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration en Corse. Conscientes des problématiques du territoire en matière d’emploi et de recrutement, l’ATC et l’AFPA Corse (suivi par l’ensemble du réseau National AFPA) ont adhéré au projet Corsica Jobs porté par l’entreprise Beeside. Samuel Sallei, son fondateur, explique la genèse du projet : « En 2018, la société Beeside rencontre de grands problèmes en termes de recrutement. Nous sommes spécialisés dans le développement informatique et travaillant avec des clients de renommée internationale à haute valeur ajoutée. Nous nous sommes rendu compte que ces difficultés de recrutement concernaient l’ensemble des secteurs. Le constat est clair : en France, il y a 5 millions de chômeurs et pourtant de très nombreuses entreprises peinent à recruter. L’Hôtellerie-restauration est évidemment un des secteurs les plus touchés par ce phénomène, accentué par la crise du Covid. Les jeunes ont-ils réellement une vision claire des offres et des opportunités d’emploi sur le territoire national ? L’offre de formation est-elle assez reconnue par rapport aux réels besoins ? C’est à partir de ces questions que nous nous mis à se pencher sur la création de ce projet. Sur le marché, il n’y avait aucune plateforme qui correspondait à nos besoins, avec un triptyque sur les besoins en compétence des entreprises, les compétences existantes et les organismes de formation. Nous avons rencontré les responsables de l’AFPA et de l’ATC, qui nous ont écoutés et qui voulaient faire bouger les choses. Très vite, nous sommes spécialisés dans le domaine des métiers du CHR ».



Des algorithmes de matching, générés par l’IA

La plateforme utilise une approche inédite, basée sur le matching (rapprochement) entre le besoin en compétences des entreprises, les compétences des candidats, et les compétences que permettent d'acquérir les formations des organismes de formation de la région. Des algorithmes de matching IA (intelligence artificielle) permettent d’optimiser la mise en relation entre les différents acteurs. Des fonctionnalités spécifiques au secteur, tel qu’un outil de gestion de saison, permettent aux hôteliers et restaurateurs de publier l’ensemble de leurs besoins en recrutement en quelques clics. « Concrètement, cette plateforme Corsica Jobs – hôtellerie restauration est dédiée entièrement aux entreprises, personnels et organismes de formation du secteur. Les entreprises vont faire remonter leurs besoins en compétences de façon très précise, mais également de la façon la plus pédagogique possible. Les organismes de formation auront leur visibilité sur la plateforme en temps et de réagir de manière proactive en proposant aux entreprises une offre de formation qui va coller à leurs besoins. Enfin, tous les demandeurs d’emploi auront cette visibilité, mais elles auront également en parallèle l’offre de formation, qui sera associée aux besoins des entreprises. Ils verront les offres d’emplois et les offres de formation qui viendront parfaire leur package de compétences. Le projet a une finalité bien plus ambitieuse qu’une énième plateforme d’offres d’emplois ».





Entreprises et organismes de formation des CHR invités à s’inscrire

Dès demain, les entreprises et les organismes de formation sont invités à se manifester et à s’inscrire sur la plateforme pour travailler conjointement avec l’Agence de Tourisme de la Corse, l’AFPA et Beeside, créatrice de Corsica Jobs. Jusqu’à fin janvier 2024, la plateforme sera enrichie par les entreprises et les organismes de formation, sous forme d’ateliers ludiques, avant la mise en service pour le grand public au 1er février 2024. Pour Angèle Bastiani, Président de l’ATC, il paraissait évident d’être partenaire de ce projet « L’ATC a en charge le développement de l’offre touristique et nous sommes heureux d’être partenaires de ce projet. La formation et la mise en relation des acteurs du secteur des métiers du CHR font partie de nos segments où nous intervenons ».



Connue et reconnue sur le territoire comme l’outil principal de la Collectivité de Corse pour accompagner et former les demandeurs d’emploi de l’île, l’AFPA est partie prenante et partenaire numéro de Corsica Jobs comme l’explique Jean-Ange Leca, son Directeur : « La naissance de cette plateforme est la concrétisation de plusieurs années de travail. C’est un outil qui va révolutionner le lien entre les demandeurs d’emploi et les entreprises. Il y a un vrai besoin dans ce secteur en Corse. L’AFPA est l’outil de la Collectivité de Corse pour former les demandeurs d’emploi sur le territoire. Nous sommes les premiers partenaires de la société Beeside et les premiers à avoir cru en cette plateforme. Nous avons conclu récemment une convention nationale, car c’est un outil que nous aimerions étendre à l’ensemble du territoire français dans d’autres secteurs également. Cette année, nous avons eu beaucoup de demandes des socioprofessionnels, car il y a eu une véritable pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur ici comme ailleurs. Le problème n’est pas le manque d’offres de formation, mais de mise en relation des professionnels, des organismes de formation et des demandeurs d’emploi. Cette plateforme va nous permettre de pallier à ce manque ».



Fondée en 2016 par Samuel Sallei, Beeside est une entreprise spécialisée dans la conception de plateformes numériques innovantes, elle accompagne des grandes entreprises et organismes internationaux tels que les Nations Unies (ONU), ainsi que des PME corses en concevant et développant des outils numériques très évolués.