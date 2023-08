Corsica Genealugia : des enquêtes continues “parce qu’il est primordial de savoir d’où l’on vient”

- Personne n'aurait pu anticiper l'ampleur que cela prendrait. Nous étions 30 membres au départ, et aujourd'hui, nous comptons plus de 1100 adhérents. Nous avons constaté une croissance continue de l'intérêt pour la généalogie, que ce soit à travers nos conférences ou les travaux que nous réalisons sur demande des communes.- Nous avons opté pour ces deux villages, l'un en Haute-Corse et l'autre en Corse-du-Sud, afin de permettre au plus grand nombre de nos adhérents de participer. De plus, ces travaux ont été lancés l'année dernière suite à des demandes émanant de ces deux communes. À Campile, par exemple, nous avons reconstitué l'histoire de trois familles du village. L'arbre généalogique le plus imposant atteint 57 mètres de long, tandis que les deux autres mesurent entre 20 et 30 mètres. Nous étions présents à Campile pour répondre à toutes les questions relatives à la généalogie. Nous ferons de même à Todda.- A la suite d'une demande de la commune, nous rassemblons une équipe d'une dizaine de personnes, chacune apportant sa contribution en prenant des photos, en effectuant des dépouillements, des traductions, ou encore des relectures. Pour l'impression des arbres généalogiques, nous collaborons avec une entreprise spécialisée. C'est le fruit d'un effort collectif, et il est important de saluer ces contributions.- Je suis convaincu qu'il est primordial de savoir d'où l'on vient, car quelque part en nous réside la mémoire de nos ancêtres. C'est un aspect qui tend malheureusement à se perdre, particulièrement chez les jeunes qui, parfois, ignorent même de quel village ils sont originaires. La généalogie permet de recréer un lien social au sein des communautés.- Il lui suffit de se rendre sur notre site https://www.corsicagenealugia.com/ . Il pourra accéder aux communes pour lesquelles nous avons déjà reconstitué l'histoire des familles, ce qui lui permettra probablement de trouver ses liens généalogiques. Dans le cas contraire, il devra soumettre une demande en fournissant plusieurs informations telles que nom, prénom, date de naissance, acte de mariage, etc.- En partenariat avec la Collectivité de Corse et la Direction du Patrimoine, nous numérisons bénévolement divers documents pour remonter le plus loin possible dans l'histoire. Cela inclut des actes de naissance, de mariage, des noms de famille, des photos, et même des prénoms lorsque nous remontons particulièrement loin. C'est une enquête continue, presque comme une affaire policière.- Pour le travail réalisé à Campile, cela nous a pris plus de deux ans avec une équipe complète. En général, cela prend entre deux et trois ans, en fonction de la taille du village et du temps considérable nécessaire pour tout intégrer dans la base de données.- Nous continuons à travailler sur la collecte de documents égarés, tels que des registres d'état civil ou des registres de notaire qui pourraient être perdus au fond des greniers