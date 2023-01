Corsica Ferries se diversifie dans le fret avec un navire roulier innovant

Après avoir testé plusieurs lignes de fret en 2021 pendant la crise sanitaire et la baisse du transport de passagers (liaisons avec l’Algérie, l’Espagne, l’Irlande), Corsica Ferries poursuit cette activité avec le récent transport de voitures Tesla depuis Barcelone ou depuis le sud de la France vers le nord de l’Europe avec son partenaire TAS.



A travers l’acquisition de ce nouveau navire roulier, la compagnie souhaite pérenniser cette offre sur le long terme. Le Rosa dei Venti continuera notamment d’opérer pour Grendi ces 5 prochaines années entre la Toscane et la Sardaigne.





Un système de transport innovant par cassettes



Le navire est adapté au transport de véhicules à roues et de charges disposées sur des plates-formes ou dans des conteneurs.



La capacité de transport du Rosa dei Venti est alternativement de 936 conteneurs (TEU) à sec, ou 2500 m de fret roulant, avec la possibilité de charger jusqu’à 137 cassettes, soit 548 conteneurs (TEU) et 33 remorques.



Sa soute a été spécialement conçue pour accueillir un système de transport de conteneurs innovant. Des "cassettes" (méga-palettes roulantes pouvant transporter plusieurs conteneurs) sont utilisées pour charger et décharger deux conteneurs empilés, doublant l'utilisation des mètres linéaires disponibles dans le garage et divisant par deux les temps de manutention des charges. Les opérations s’organisent comme pour du trafic roulant horizontalement et non verticalement.



Ce système moderne de chargement et de déchargement de navires augmente la capacité de chargement de 125 % dans le cas des semi-remorques en libérant une voie supplémentaire, et de 16 % dans le cas des conteneurs chargés à sec.



Premier modèle d'une nouvelle série de navires, le Rosa dei Venti a pour particularité une porte de chargement beaucoup plus grande que d'habitude qui permet de ne pas provoquer de blocages dans les opérations de chargement et déchargement. Un gain de temps considérable pour limiter le temps d’escale et libérer les quais.