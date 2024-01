Corsica Ferries ouvre une nouvelle traversée hebdomadaire entre L'’île Rousse et Sète

La compagnie maritime Corsica Ferries annonce l'élargissement de son offre avec le lancement d'une nouvelle liaison estivale depuis le port de Sète à destination de Lisula, renforçant ainsi les liens entre l'Ouest de la France et les îles méditerranéennes. "Le choix stratégique du port de Sète s'explique par sa facilité d'accès, surtout en pleine saison depuis la région parisienne grâce à l'autoroute A75, offrant non seulement un gain de temps, mais également une réduction des émissions de CO2 en évitant les encombrements de l'A7." explique la compagnie dans un communiqué.De plus "l'électrification des quais du port de Sète et l'équipement de nos navires de la classe Méga pour des escales à émission zéro ont été des facteurs déterminants dans ce choix", souligne Pierre Mattei, président de Corsica Ferries.



Concernant la nouvelle traversée, pour le moment la compagnie annonce l'ouverture descentes pour trois dates. Les lundis 1er, 8 et 15 juillet, un navire reliera le port de Sète à celui de l'Île Rousse. Le départ est prévu à 23h00 pour une arrivée à 6h30 le lendemain matin. Pour le retour, le départ se fera à 10 heures pour une arrivée vers 21 heures à Sète.



Une deuxième ligne entre Site et Majorque

La compagnie annonce aussi que dès le 10 avril 2024, chaque mercredi à 18h00 jusque fin juin un navire quitte Sète pour rejoindre le port d’Alcudia à Majorque, dans l’archipel des Baléares aux alentours de 09h00. Pour le retour, départ à 18h00 pour une arrivée à 08h00 à Sète.