Corsica Ferries met le cap sur l'Algérie avec une escale en Espagne

Depuis plusieurs mois déjà Corsica Ferries opère des liaisons entre Toulon et l’Algérie pour le transport de voitures neuves. Au départ du port de Brégaillon à Toulon, la compagnie est affrétée par Tas, une société toulonnaise dirigée par Christophe Santoni.





Poursuivant sur cette lancée de diversification de son offre, Corsica Ferries et TAS testent actuellement une liaison pilote pour faire une escale à Carthagène en Espagne entre l’Algérie et Toulon. L’idée est de transporter les chauffeurs routiers et leurs camions en sortie d’Espagne vers la France, à Toulon.





“Nous pouvons transporter plusieurs dizaines de camions sur un voyage. Face à l’importance du trafic routier opéré entre l’Espagne et la France, cette liaison représente une petite part de marché certes, mais correspond à un service réel. Elle permet aux chauffeurs de gagner du temps, de circuler le dimanche, mais aussi de réduire l’empreinte carbone de l’activité, puisque le fret maritime a un impact environnemental, bien moins important que le transport routier. A l’heure actuelle ce n’est pas encore pérenne, il s’agit d’un essai car nous cherchons à raisonner différemment et à trouver des alternatives en cette période de crise.” explique Pierre Mattei, président de Corsica Ferries.





Affrètement en Irlande Un navire de Corsica Ferries vient aussi d’être affrété par Irish Ferries pour deux mois afin de relier l’Irlande et la France ainsi que l’Irlande et la Grande-Bretagne avec le Mega Express Four. “Suite à la baisse du nombre de passagers liée à la crise sanitaire, et à la mise à l’arrêt de plusieurs de nos navires, Corsica Ferries cherche à élargir son scope d’activités et se développe dans d’autres domaines, à l’international notamment.” ajoute Pierre Mattei, président de Corsica Ferries.