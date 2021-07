Corsica Ferries : les clients mécontents montent au créneau

Modifications et annulations de dernière minute seraient devenues le lot quotidien des usagers de la Corsica Ferries. Au point d’en exaspérer plus d’un. En un mois, le groupe Facebook « Clients Corsica ferries en colère » a réuni plus de 1100 personnes. « Le groupe a vocation à rassembler et fédérer les (très nombreux) clients mécontents d'une compagnie maritime en situation de monopole déchargée de toute obligation de service Public quant aux liaisons maritimes entre Corse et continent. » peut-on lire dans la description.