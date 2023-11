Corsica Ferries dépose plainte après une cyberattaque

Corsica Ferries a été récemment la cible d'une attaque informatique qui a été détectée le 27 octobre. La compagnie maritime a rapidement pris des mesures pour contenir l'incident, en isolant les serveurs non touchés et en limitant ainsi la propagation de l'attaque. Cela a malheureusement entraîné l'indisponibilité temporaire du site de réservation pendant 24 heures.



Les cybercriminels derrière cette attaque ont tenté d'extorquer une rançon, une pratique courante dans le monde de la cybercriminalité. Toutefois, Corsica Ferries a refusé de céder au chantage, en suivant les recommandations des autorités compétentes.



La compagnie de transports a immédiatement annoncé que des enquêtes étaient en cours pour évaluer l'ampleur de l'attaque, identifier les données potentiellement volées, et informer individuellement les personnes, partenaires et tiers concernés par cet incident. Corsica Ferries a également déposé une plainte officielle, invoquant les lois en vigueur, et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a été mobilisée pour suivre cette affaire de près.

En outre, par mesure de précaution, Corsica Ferries a informé la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de cet incident et a averti ses clients potentiels d'un possible vol de leurs données personnelles, notamment leur nom, leur adresse e-mail et leur numéro de téléphone. Les données bancaires des clients restent sécurisées, car les transactions sont gérées par les banques sans que Corsica Ferries ait accès à ces informations.



À ce jour, selon la compagnie, les enquêtes ne signalent aucune autre fuite de données ou intrusion dans les autres systèmes. Dans un communique Corsica Ferries indique "travailler activement à résoudre cet incident et à protéger la sécurité de ses données, ainsi que la confidentialité de ses clients."