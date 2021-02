« Corsica Cyclo » : une cyclosportive de Bastia à Bonifacio sur le parcours du «GT 20»

«La Corse devait se doter d’une épreuve cyclo sportive emblématique à consonance mondiale » souligne Jean-Marc Angelotti, président de l’organisation, «L’opportunité du nouveau GT 20 et son parcours sublime à travers la Corse doit être saisie de manière efficace à travers le sport cycliste ».Cette cyclo dont l’organisation comprend 50 membres regroupera 250 participants à partir de 18 ans. A ceux-ci, il faut y rajouter 20 motards et plus de 200 suiveurs. «Notre cyclo n’aura rien à envier aux épreuves prestigieuses déjà existantes comme la Marmotte Granfondo des Pyrénées ou la Granfondo Mont Ventoux » ajoute JM Angelotti. L’épreuve, ouverte aussi aux vélos à assistance électrique, alliera le mode rando couplé avec des segments chronométrés.Jeudi 13 mai : Bastia-Centuri-Patrimonio (107 km83)Vendredi 14 mai : Patrimonio-Galeria-Porto (192km)Samedi 15 mai : Porto-Corte-Ghisoni (138km93)Dimanche 16 mai : Ghisoni-Levie-Bonifacio (154km45)Les participants seront répartis en 12 catégories : juniors, 18/25 ans, 26/30 ans, 31/35, 36/40, 41/45, 46/50, 51/55, 56/60, 61/65, 66/70 et + de 71 ans.A chaque étape seront récompensés, le 1de chaque segment chronométré, le 1du classement général et le 1insulaire du classement général.En ce qui concerne le podium final seront récompensés les trois premiers de chaque catégorie Homme/Femme, le vainqueur du classement général toutes catégories Homme/Femme, le premier insulaire du général Homme/femme, les trois premières équipes Homme/Femme, la 1équipe insulaire et le club le plus représenté.A noter que les organisateurs intègrent à la course l’opération « Zéro déchet, respect de l’environnement».Ainsi tout participant surpris en train de jeter des déchets dans le milieu naturel risque le déclassement de l’épreuve.Plus d'infos sur la page Facebook https://www.facebook.com/CorsicaCycloGT20