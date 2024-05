Corsica Cup : ​la Squadra Corsa remporte le trophée en battant Saint-Martin (2-1)

Saint-Martin ne lâche rien



Sur le terrain, les Corses dominaient de la tête et des épaules et sur un corner, parfaitement tiré par Cabella, Pellegrini de la tête trouvait le montant de Richardson, le portier de Saint-Martin. Seul Pierre-Bertrand Arne, d’une frappe aux 20 mètres, permettait à Quilicchini de se mettre en évidence (28 E ).

Mais Saint-Martin, trop limité techniquement, allait encaisser un deuxième but sur une erreur défensive : Santelli récupérait l’offrande et trompait le gardien visiteur d’un subtil lob (38 e ). Mais les visiteurs ne lâchaient pas, et sur un corner et après cafouillage, Berenguier, envoyait involontairement le ballon dans les buts de Quilicchini (45 e ).

Au retour des vestiaires, le rythme baissait considérablement, la Squadra Corsa se contentant de garder l’avance au score. Seul une reprise de volée de Cabella sur un centre de Pianelli mettait en danger la défense des visiteurs (70 e ). Mais, plus rien ne sera marqué et la Squadra Corsa remporte ainsi sa seconde Corsica Cup après celle de 2010.