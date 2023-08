Corsica Cantabile : une deuxième édition entre Carghjese, Vico et Piana

L’un est altiste, l’autre violoncelliste et tous les deux sont issus des meilleurs conservatoires français. A seulement 24 ans, Sacha et Hugo Pietri, deux frères jumeaux natifs d’Ajaccio, ont voulu partager leur passion pour la musique de chambre en créant ce festival Corsica Cantabile. « C’est pour nous une manière d’ouvrir et de partager ce répertoire à un public souvent éloigné du classique tout en soutenant les jeunes artistes ». Passionnés de musique de chambre, ils en ont fait leur métier malgré les obstacles lié à l’insularité. Aujourd’hui Sacha et Hugo Pietri ont choisi de faire découvrir les œuvres qu’ils aiment au public de leur région. « Une manière de démocratiser la musique classique sans pour autant l’altérer, c’est la signature de Corsica Cantabile ».



Et c’est dans l’ouest de l’île que les deux jumeaux ont choisi naturellement de créer leur festival, entre montagne et mer : Piana et Carghjese avec leurs églises, Vico et son merveilleux couvent, Ce festival dont la marraine est Eléonore Pancrazi, est créé aussi pour soutenir les musiciens classiques permet d’entendre certains des talents les plus prometteurs issus des grandes écoles : le Conservatoire Supérieur de Lyon, celui de Paris ou encore l’Ecole Normale de Paris. Parmi les invités cette année, la mezzo-soprano Eléonore Pancrazi, la contralto Michelle Fieschi, le violoncelliste Henri Demarquette, la violoniste Camille Theveneau, la harpiste Noelia De Freitas, les sopranos Amélie Tatti et Inna Kalugina… L’ouverture et la clôture commémoreront les 80 ans de la Libération de la Corse et la disparition de la résistante pianaise Danielle Casanova.