Corsica Cantabile : Quand la musique classique corse brille à Paris

Le 5 mars prochain, la Salle Cortot de Paris résonnera des mélodies des jeunes prodiges de la musique classique corses, à l'occasion du festival estival Corsica Cantabile. Initié par Sacha et Hugo Pietri, deux frères jumeaux âgés de 24 ans et originaires d’Ajaccio, cet événement vise à offrir une vitrine prestigieuse aux artistes insulaires de la musique classique et du chant lyrique en dehors de leur terre natale.Tous deux issus des plus grands conservatoires français, Sacha et Hugo, altiste et violoncelliste respectivement, partagent une passion débordante pour la musique de chambre. C'est dans cet élan qu'ils ont fondé le festival « Corsica Cantabile », une initiative visant à démocratiser le répertoire classique et à soutenir la jeune génération d'artistes.Le festival Corsica Cantabile se veut ainsi le reflet de la diversité et de la richesse des musiciens corses, tout en célébrant la culture locale et ses personnalités marquantes. Avec Eléonore Pancrazi comme marraine, le festival entend créer un réseau solidaire entre les artistes, tout en rayonnant comme une vitrine des talents insulaires.Le coup d'envoi de cette série de concerts parisiens aura lieu le mardi 5 mars à 20h30 à la salle Cortot (78 rue Cardinet – Paris 17ème). Pour cette première soirée, le virtuose du violoncelle Henri Demarquette sera accompagné de jeunes talents : Victor au piano, Camille Theveneau au violon, et Sacha Pietri à l’alto. Au programme, des œuvres intemporelles de Johannes Brahms, Robert Schumann, et Edouard Elgar.Corsica Cantabile s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique classique, offrant une expérience unique au cœur de l'émotion musicale. La billetterie est disponible pour les réservations.* Billetterie Réservations ICI