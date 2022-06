Corsica Bike, le premier festival corse consacré au vélo s'installera à Lisula

L'Office de Tourisme de L'isula Balagne organise pour la première fois cette année, un festival à autour du vélo, le Corsica Bike. Les 29, 30 et 31 octobre prochains, sur la place Paoli de Lisula, amateurs, passionnés, et amoureux du vélo ont rendez-vous pour la première édition de cet événement consacré au vélo et plus particulièrement au VTT qui a été présenté ce mercredi 15 juin à l'hôtel La Villa Joséphine de Lisula. En présence des élus communaux, intercommunaux, du directeurs et directeur adjoint de l'OTI Lisula-Balagna et des membres du club Muntagna Bike. "C'est un événement majeur de la communauté de commune de Lisula Balagne. Dans notre stratégie politique de la commune et de l'office du tourisme, c'est surtout un événement qui nous permet aujourd'hui de penser au tourisme de manière différente ", explique Attilus Ceccaldi, président de l'Office du Tourisme de Lisula. "Nous souhaitons que le tourisme soit plus intelligent, moins prédateur. Ce genre de stratégie et d'événements peuvent permettre d'étaler un tourisme sur l'année, de développer le VTT, mais également la randonnée, le trail et d'autres activités outdoor. Nous souhaitons placer le territoire dans ce genre d'activités", continue le président.



Cibler une autre clientèle que les aoûtiens et les plagistes qui pourraient investir la Balagne du mois de mars au mois de décembre. "Le bras armé de la politique touristique est évidemment l'office. Nous sommes très contents de l'ambition donnée, de l'équipe qui organise cet évènement, des choix politiques qui sont faits et qui sont clairs, dans le respect de la nature et des lieux dans lesquels nous vivons, et sur le travail fait autour des sentiers par nos 4 agents" précise Lionel Mortini, président de la Com-Com.



Trois jours d'exception, pensés pour satisfaire le plus grand nombre, avec une programmation variée entre animations et événements, destinés tant aux amateurs, qu'aux curieux.

Chacun pourra découvrir la pratique de l'enduro en assistant à des démonstrations. Pour les plus jeunes, ils auront aussi la chance de participer à des séances d'initiations. "Deux événements en un. Le Corsica Bike Festival accueillera la final de la coupe de France de VTT enduro. L'OTI travaille depuis un certain nombre d'années sur un schéma d'aménagement et de développement touristique qui va aboutir sur un positionnement clair de la destination sur le thème du bien-être actif, c'est-à-dire tout ce qui gravite autour des activités de pleine nature" explique Jean-Michel de Marco, directeur de l'OTI.



Un secteur choisi pour sa popularité actuelle et pour son éloignement de la crise

"C'est un travail de longue date, initié par l'ouverture et l'entretien des sentiers de randonnées de Balagne, notamment ceux de Lisula qui sont pris en exemple en Corse pour leur qualité. L'accueil du festival et de la finale n'aurait pas pu se faire sans ce travail de qualité" continue Jean-Michel de Marco qui explique les raison de ce choix : "il nous fallait créer un événement. Nous travaillons sur l'infrastructure, la mise en produit, la promotion du vélo. Il nous fallait une vitrine. Et une rencontre nous a permis de nous engager dans cet événement".



Un événement qui laisse prévoir de belles retombées économiques en hors saison. "C'est environ 1000 personnes par jour, spécifiquement pour les participants et accompagnateurs de la finale de la coupe de France de VTT enduro. En comptant le local, on estime à 3000 personnes par jour durant le festival. Ce sont des dates stratégiques. La finale se déroulera les 30 et 31 octobre, pour pousser à faire le pont du 1 et novembre". Mais aussi des invités de marque. Comme les pilotes insulaires Lisandru Bertini, Nathan Secondi et le vice champion du monde des moins de 21 en enduro, Ceccè Camoin qui sera le parrain de la première édition. "Ce sont de vrais emabasaseurs pour la destination" Olivier Franceschini, directeur adjoint de L'OTI, détaille l'événement. "Nous étions au Roc Azur en octobre dernier, et nous y avons rencontré Alex Ballot, chargé de la coupe de France d'enduro. Il cherchait un territoire, nous en avions un à lui proposer. Rapidement, il a validé le lieu et l'épreuve. Celle de la finale".



Une finale qui va se dérouler sur tout le territoire de l'intercommunalité, entre mer et montagne en passant par les ruelles des villages. "Nous ne pouvons pas dévoiler les parcours. Le cahier des charges est très strict. Il stipule que les concurrents les découvrent la veille. Ce qu'on peut vous dire que c'est plus de 100 km de parcours, en chrono, reconnaissance et épreuves spéciales, et 3000 m de dénivelé. 9 spéciales VTT, dont 6 chronos et 3 reconnaissances, 16 spéciales en VTT AE, dont 11 chronos et 5 reconnaissances. Nous serons certainement sur une des finales les plus difficiles et les plus belles de cette compétition". Les organisateurs ont profité de l'occasion pour lancer un appel aux sponsors, mais également un appel aux bénévoles.