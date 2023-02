Corsica 24H : une première en ouverture du Championnat de France d'endurance tout terrain

« Le défi à relever a demandé d’importants efforts, mais le résultat est éloquent. Nous attendons cette épreuve avec une évidente impatience ». Jean-Pierre Orsucci (Président du Pôle Sportif de Tallone)

Pour l’entrée sur la scène nationale du 1er Corsica 24H Tout Terrain, l’équipe du Pôle Sportif de Tallone et son Président Jean-Pierre Orsucci ont travaillé sans relâche. Ainsi la manche inaugurale du Championnat de France Endurance Tout Terrain bénéficiera d’une piste longue de 7 kilomètres, très vallonnée, développée sur un terrain de 80 hectares offrant une ligne droite de départ de 300 mètres avec une largeur variant de 8 à 12 mètres sur l’ensemble du circuit.Un véritable travail de titan pour l’équipe du Pôle Sportif de Tallone comme le souligne son Président Jean-Pierre Orsucci avec enthousiasme: "Le défi à relever a demandé d’importants efforts, mais le résultat est éloquent. Nous attendons cette épreuve avec une évidente impatience".Situé entre mer et montagne au cœur du maquis insulaire paré de ses superbes couleurs printanières, ce parcours bénéficiera d’un décor de rêve comme seule la Corse sait en distiller. De quoi donner une saveur toute particulière à cette première édition du Corsica 24H TT. Ajoutez à cela un tracé très technique et la magie d’une épreuve disputée en partie de nuit, et tous les ingrédients seront réunis pour combler les attentes des concurrents et de tous les passionnés de sport mécanique. La zone des paddocks surplombera le circuit afin d’avoir une visibilité maximum de la piste. Un soin particulier a été apporté à la zone d’assistance où chaque stand bénéficiera d’une alimentation en eau et électricité. L’implantation des zones spectateurs permettra de suivre une grande partie de la course. Autant de bonnes raisons d’être présent à Tallone du 21 au 23 avril prochains.