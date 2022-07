Corse : vigilance jaune canicule à partir de lundi

Les services de Météo France viennent de placer 9 départements en vigilance jaune à la canicule ce dimanche à compter de 13 heures.

Dans le détail, ce sont le Gard, l'Ardèche, la Drôme, la Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence et enfin la Haute-Corse et la Corse-du-Sud qui seront concernés par la flambée des températures.

Plus d'infos à venir.