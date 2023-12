Corse : une vedette dérive au large du golfe de Porto, son capitaine récupéré par les secours

L'alerte a été donnée au Med de Corse ce samedi 16 décembre, peu avant 15 heures : une vedette de 9 mètres est en avarie de moteur dans le golfe de Porto. C'est un ami du plaisancier qui dérivait à 6 milles nautiques au large qui s'est manifesté auprès du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS Med).



Mais difficile de prendre contact avec le capitaine du navire qui dérive. Le Cross Med en Corse décide alors d'engager un avion Falcon 50 de la Marine nationale pour tenter de localiser la vedette à la dérive.

Vers 16h30, le navire est repéré par le Falcon 50 qui ,en mission de surveillance dans le secteur, a établi le contact avec le capitaine qui confirmait être en avarie moteur et demandait à être remorqué.

La SNS 062 Marius Oliveri de la station SNSM de Calvi était chargée de l'opération, mais peu de temps après son appareillage elle devait faire demi-tour en raison d’une avarie technique. Appel était encore fait à la barge de ravitaillement du port de Girolata, mais les conditions météorologiques dégradées l'ont dissuadé de tenter de remorquer le navire en avarie.





Le salut viendra finalement du ciel avec l’hélicoptère Dragon 20 de la Sécurité civile d’Ajaccio et des plongeurs du service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud pour récupérer le capitaine du navire.

À 18h45, l’homme de 44 ans est treuillé à bord de l’hélicoptère puis conduit vers le centre hospitalier d’Ajaccio où il était pris en charge peu après 19 heures pour une légère hypothermie.

Dans le même temps, un avis urgent aux navigateurs était émis par la préfecture maritime de la Méditerranée pour informer de la présence de cette embarcation qui dérive à l’ouest de la Corse.