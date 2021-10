Corse : une semaine pour briser les tabous de la sexualité

« Osez la sexualité », c’est le slogan qu’a choisi la Collectivité de Corse pour lancer cette première édition de la semaine de la sexualité. Du 11 au 15 octobre, l’ARS, l’association Corevih, France addiction, Enipse et les acteurs locaux qui œuvrent auprès des jeunes, vont tenter de briser le tabou autour du sexe en répondant aux questions qu’ils se posent.

« Aujourd’hui on va poser un vrai sujet de société puisqu’on aborde beaucoup la thématique dans les séries, sur internet, mais finalement est-ce qu’on en parle bien ? On peut avoir les joues qui rougissent quand on évoque la sexualité mais c’est important d’oser en parler. C’est pour cela que nous avons voulu mailler le territoire avec des acteurs qui savent de quoi ils parlent », explique Lauda Giudicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse et de l’égalité femmes-hommes.



Des animations auront ainsi lieux dans les différentes villes de Corse (Bastia, Ajaccio, Corte, L’Ile-Rousse), pour informer sur les maladies sexuellement transmissibles, le Sida, la question du consentement, des agressions sexuelles, des discriminations, du genre et de l’interruption volontaire de grossesse notamment dans les groupes scolaires. « Le but c’est que les jeunes et moins jeunes connaissent les centres de vaccination, de planification qu’ils aient les meilleures informations pour revenir voir les acteurs et parler de leurs questionnements et avoir un accompagnement », continue la conseillère exécutive. Dans cette perspective, l’Agence régionale de santé (ARS) entend « former les acteurs de terrain à ces problématiques. «La santé sexuelle ce n’est pas que les maladies, c’est aussi s’épanouir dans sa sexualité pour expliquer cela nous avons des acteurs dont les actions sont encore méconnues », assure Deborah Moracchini, réferente santé sexuelle à l’ARS.