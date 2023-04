Corse : plus de 18 millions d’euros pour mieux accompagner les personnes âgées dépendantes

Dans un deuxième axe, l’ARS souhaite également agir sur le développement de l’offre de répit à destination des aidants et des aidés. « Nous sommes partis du constat que nous avons en Corse une offre qui est insuffisamment adaptée aux besoins de la région et de la population, et donc nous avons décliné plusieurs actions en lien avec la Collectivité de Corse », instille Audrey Colonna. Dans ce droit fil, il est tout d’abord prévu de renforcer le capacitaire de l’hébergement temporaire destiné aux personnes âgées qui vivent à domicile et qui auraient besoin d’une solution alternative pour une courte durée. « Par ailleurs, nous allons généraliser et adapter aux besoins territoriaux le dispositif d’hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation qui est une mesure supplémentaire pour sécuriser le retour à domicile et éviter des ré-hospitalisations qui seraient nécessaires du fait d’un retour à domicile qui n’a pas été suffisamment bien été préparé et anticipé », ajoute la directrice du médico-social. Prévu pour une durée de 30 jours, ce dispositif permet en effet de pouvoir se voir proposer un hébergement en EHPAD temporaire durant lequel sera préparé ce retour à domicile. « Au terme de cette durée, l’usager et sa famille ont le choix de soit poursuivre le séjour en hébergement temporaire dans les conditions habituelles, soit de retourner à domicile parce que c’est désormais possible de façon sécurisée, soit de demeurer dans l’institution. Nous avons constaté que dans les séjours que nous avons pu enregistrer depuis 2021, près de la moitié des personnes entrées par ce biais faisaient le choix finalement de rester en EHPAD », signale Audrey Colonna.



Dans la même veine, l’ARS veut aussi engager une action avec la Collectivité de Corse autour du développement des accueils de jours. « Nous allons créer 63 places supplémentaires d’accueil de jour autour de cinq pôles territoriaux. Une activité itinérante va permettre de pouvoir aller au plus près des lieux de vie pour pouvoir proposer aux personnes âgées et à leur famille cette offre qui représente vraiment une action importante dans l’accompagnement en journée avec l’organisation d’activités adaptées qui ont vocation à repousser la perte d’autonomie », explique la directrice du médico-social. En outre, 10 plateformes de répit seront prochainement mises en place un peu partout sur l’île. « Ces plateformes auront un rôle fondamental dans le repérage le plus précoce possible des situations où il y a un besoin de répit. Elles ont aussi un rôle de formation, d’écoute, d’organisation de lieux qui permettent aux aidants de se sentir moins seuls en pouvant confier leurs proches », révèle encore Audrey Colonna.



Enfin dans un troisième temps, l’ARS s’intéresse aussi largement au soutien du maintien à domicile. Pour ce faire, elle aspire notamment à développer une offre d’équipes mobiles spécialisées qui viendront favoriser la préservation de l’autonomie ou encore le développement de Centres Ressources Territoriaux qui proposeront aux personnes âgées un accompagnement renforcé pour rester à domicile le plus longtemps possible.