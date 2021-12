Corse : le Pass culture national étendu aux jeunes de 15 à 18 ans

En plus du Pass cultura de 75€ distribué chaque année par la Collectivité de Corse, les jeunes insulaires à partir de 15 ans pourront disposer d'une aide complémentaire à partir du 1er janvier 2022 : le Pass Culture. Cette initiative gouvernementale portée par le ministère de la Culture et l’Éducation nationale attribuera aux jeunes âgés de 15 ans, 20 euros et 30 euros pour ceux entre 16 et 17 ans. Ces aides financières seront disponibles sur leur compte en ligne « Pass culture ». A partir de leur espace personnel, ils pourront acheter des places de concert, de théâtre, des bons d’achat à utiliser dans les commerces partenaires dans toute la France.



Le dispositif pour les jeunes âgés de plus de 18 ans mis en place depuis mai 2021 sera également reconduit. Dès leur majorité, environ 3 000 jeunes insulaires pourront bénéficier d’une enveloppe de 300 euros, valable deux ans, pour l’achat de produits culturels sur tout le territoire national.



Quels partenaires en Corse ?



Pour le moment, sur l’île ce nouveau dispositif permet d’accéder à des places dans des centres culturels comme ceux de l’Aria, le centre national de création musicale « Voce », le Festival du film de Lama, le centre culturel Una Volta ou les rencontres de Calenzana.

Du côté des commerçants, les jeunes pourront utiliser leur pass dans la librairie la Marge ou dans tous les cinémas corses. « Une cinquantaine d’acteurs ont adhéré au Pass Culture sur l’île. Mais ce qu’il y a d’avantageux c’est aussi qu’un jeune de 18 ans qui part faire ses études sur le continent peut l’utiliser dans toute la France », assure Valérie Paoli, chargée de mission à la Direction régionale des Affaires culturelles (Drac). Cette action est aussi une façon de venir en aide au monde culturel qui a grandement souffert lors de la crise Covid.



Entre 800 et 900 euros par classe



Pour promouvoir la culture dans les classes, les établissements seront dotés de 800 à 900 euros (selon le nombre d’élèves). Ils pourront ainsi proposer une activité d’éducation artistique et culturelle dans le cadre d’un projet pédagogique. « Le but est d’amener les jeunes à consommer de la culture, d’une façon plus durable », reprend-elle.