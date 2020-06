Corse : la vidéo d’un veau jeté vivant dans le vide fait scandale

Livia Santana le Mardi 30 Juin 2020 à 10:57

La vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans cette séquence d'une trentaine de secondes filmée et diffusée sur Facebook ce lundi 29 juin, on peut y voir un jeune homme ouvrir le coffre d'une Citroën C3 blanche immatriculée en 2B, où un veau y est allongé vivant sûrement tétanisé par la peur. Pendant que son ami filme la scène, l'homme attrape la bête par les pattes et le jette dans le vide.



Un acte d'une grande cruauté qui a suscité l'indignation des milliers d'internautes.

Une enquête a donc été ouverte par le parquet de Bastia pour sévices graves ou actes de torture sur un animal et confiée à la gendarmerie nationale qui devra retrouver l'auteur de cet crime qui risque jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements