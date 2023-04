Corse : la télé-expertise, une solution pour faire face aux déserts médicaux ?

Il n’est plus un secret que la Corse, comme beaucoup d’autres territoires, souffre d’un problème de désertification médicale. Les professionnels de santé manquent à l’appel, les salles d’attente ne désemplissent pas, et derrière, les patients en pâtissent. Face à cette situation, qui concerne de nombreuses spécialités, le syndicat des médecins libéraux, l’URPS-ML, s’est organisé pour unir les dermatologues de l’île, afin de mieux gérer leur patientèle. Après une première expérimentation en 2015, un service de télé-expertise bien rôdé a finalement été mis en place en 2021, et cumule à ce jour plus de 1000 utilisations. Un moyen direct d’éviter de recevoir des patients qui n’ont pas besoin d’être vus, et d’accélérer la prise en charge des urgences.



Concrètement, ce service proposé par la plateforme Omnidoc est destiné aux généralistes. « Par exemple, lors d’une consultation, un médecin peut constater une lésion cutanée suspecte. Mais ce n’est pas sa spécialité ! La télé-expertise lui permet alors d’avoir l’avis d’un dermatologue, sans obliger son patient à prendre un rendez-vous. Ça réduit les délais, et ça allège les salles d’attente », explique Baptiste Truchot, co-fondateur d’Omnidoc. « On a toujours une réponse dans un laps de temps très court. Jamais plus de 48 heures », se satisfait le docteur Antoine Grisoni, président régional de l’URPS-ML. « C’est vraiment précieux, puisqu’on manque cruellement de dermatologues. En Corse en particulier, mais aussi dans le monde en général. »