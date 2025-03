Corse : la prostitution via les outils numériques de plus en plus prégnante

Longtemps minimisé, voire même nié, le phénomène de la prostitution en Corse ne peut désormais plus être occulté. Dans le droit fil du travail lancé en 2022 pour y voir plus clair sur cette problématique, la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité a convié l’ensemble des professionnels de la santé, du social, de la justice, de l’éducation, ainsi que des représentants des forces de l’ordre à un séminaire, ce mercredi après-midi à l’hôtel Campo dell’Oro à Ajaccio. « Nous avons initié un travail pour « faire culture commune » autour de la prostitution. Aujourd’hui, nous en sommes au stade de l’action. Nous avons pris conscience qu’il existe un phénomène de prostitution en Corse, maintenant il s’agit de savoir comment agir et comment on détecte les situations prostitutionnelles », explique Vaninna Saget, la directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité.



« En Corse, comme ailleurs, la prostitution est un vrai sujet », a d’ailleurs tenu à confirmer le préfet de Corse, Jérôme Filippini, en introduction au séminaire. « Nous avons le devoir impérieux de le prendre en compte et de bien travailler ensemble », a-t-il insisté en arguant que « beaucoup de progrès restent à faire en termes de connaissances pour être mieux capable de répondre à ces situations ». « Le phénomène de la prostitution est un peu un angle mort de connaissances pour nous », a pour sa part reconnu le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe. « On s’est rendu compte qu’on avait assez peu d’informations sur le phénomène qui est assez peu appréhendé judiciairement car nous n’avons pas suffisamment d’informations qui nous remontent », a-t-il appuyé, expliquant que les situations sont aujourd’hui « encore plus cachées », de nouvelles formes de prostitution grâce à la mise en relation par messagerie sur les réseaux sociaux ayant émergé. Un constat partagé par Cécile Mantel, secrétaire générale adjointe de la Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humaines (Miprof), qui a évoqué une « invisibilisation liée aux outils numériques », tandis que la prostitution sur la voie publique ne cesse de diminuer.



Chercheuse en sociologie, Marie Peretti-Ndiaye a réalisé une étude sur la prostitution en Corse, commanditée par l’Agence Régionale de Santé en 2022-2023 et publiée aux éditions Albiana il y a quelques jours. Un état des lieux qui lui a permis d’identifier trois grands lieux d’appariement sur l’île. « Sur internet, on peut observer une forme de prostitution qui peut engager des personnes assez jeunes. Il y a aussi de la prostitution dans certains bars de nuit, mais ce que j’ai pu observer, c’est qu’elle concerne principalement des femmes étrangères ou originaires d’autres régions. Et puis il y a une prostitution de voisinage, qui est une forme plus ponctuelle du phénomène qui peut être caractérisée de prostitution de fin de mois, qui concernent des femmes en situation de précarité ou d’addiction », livre-t-elle.



Un questionnaire diffusé à plus d’une centaine de professionnels de la justice, de la police, de la gendarmerie, du droit des femmes, de la santé, de l’éducation nationale et du travail social en 2023 a par ailleurs permis à la chercheuse de recenser « 32 situations de prostitués majeurs » en Corse. « Les personnes identifiées ont entre 22 et 57 ans, avec un âge moyen de 37 ans. On a 5 jeunes majeurs identifiés, principalement des étudiants ou de jeunes femmes en situation de précarité ou d’addiction. Près de 80% des personnes identifiées dans le cadre de ce questionnaire sont des femmes », détaille la sociologue. Mais plus inquiétant, ce questionnaire a également permis de mettre en exergue 16 situations de prostitution de mineures sur l’île. « Ce sont uniquement des femmes. 7 sont suivies par l’Aide Sociale à l’Enfance et placées, 4 ont des addictions connues, 10 sont en situation de rupture scolaire », indique-t-elle en dévoilant que dans le cadre d’un repérage effectué en 2023 sur un réseau social dédié aux 13-25 ans, elle a pu en outre observer plusieurs offres à caractère économico sexuel localisées en Corse. Des offres qui pourraient également passer par des réseaux sociaux beaucoup plus populaires chez les jeunes, à l’instar de Snapchat ou Instagram, comme l’ont laissé imaginer certains témoignages livrés à la chercheuse.



Afin de protéger ces jeunes et de façon générale toutes les personnes se livrant à la prostitution sur l’île, les prostitués étant reconnues comme victimes par une loi de 2016, la démarche participative menée sous l’égide de la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité, a par ailleurs permis la co-construction d’un outil de détection des situations prostitutionnelles, dans un territoire où il n’existe actuellement pas d’organisme dédié à ces questions.« Nous avons développé un guide d’entretien destiné à l’ensemble des professionnels pouvant se retrouver face à un cas de prostitution », explique Viviane Biancarelli, cheffe de service éducatif au CHRS de la Falep de Porto-Vecchio, « C’est un outil de repérage et un support précieux pour le professionnel qui permet d’approfondir les échanges avec les personnes rencontrées ».



« L’enjeu c’est que chacun s’en empare pour pouvoir être plus à l’aise quant à la détection des situations. Si un acteur a un doute sur un profil qu’il reçoit, l’outil lui permettra de formuler un certain nombre de questions de manière assez subtile pour qu’il y ait une libération de la parole », ajoute Vaninna Saget en précisant qu’une nouvelle phase du travail sur la prostitution en Corse visera à travailler sur l’accompagnement des victimes de ce phénomène. « La phase ultime sera de pouvoir installer des acteurs agréés par l’État qui sont en mesure d’accompagner vers la sortie de la prostitution. Il y a tout un panel d’opérateurs à l’échelle nationale qui seront déclinés à l’échelle locale », annonce-t-elle encore.