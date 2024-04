Corse : la crise du Covid a amplifié les mouvements de population

Le taux de variation de la population entre 2017 et 2021 a, en effet, été particulièrement important.En se penchant sur les données de l'Insee, l'analyste politique à l'Ifop Jérôme Fourquet et le géographe associé de la fondation Jean-Jaurès Sylvain Manternach, ont en effet, observé cartes à l'appui, "une course à la mer", avec des gains de population de 2 à 5 voir à 10% par régions.En s'y attardant comme la Fondation Jean-Jaurès , on prend pleinement la mesure de l'importance de cette migration des Français loin des grandes métropoles vers des zones rurales, mais aussi vers ces littoraux au plus près de la mer et du soleil.Et sur ce plan-là, la Corse, on le sait, est largement pourvue.Est-ce pour cette raison que près de la moitié de l'île a vu sa population augmenter durant cette période de plus de 2% et au-delà de plus de 5% dans certaines microrégions ?Pour la Fondation qui s'est penchée sur l'ensemble des régions françaises, "ces mouvements démographiques s’inscrivent dans la continuité des tendances déjà à l’œuvre précédemment. La pandémie de Covid-19 n’a fait qu’amplifier certaines dynamiques déjà en cours."En Corse cette soudaine variation de la population a affecté principalement Ajaccio et sa région ainsi que l'Extrême-Sud et quelques secteurs de Bastia et la région bastiaise avec un taux d'augmentation qui se situe au-delà de 5%.Mais la démographie a fait, aussi, un bond de 2 à 5% dans beaucoup d'autres secteurs de l'île.En Balagne bien sûr. A Bastia et dans la région,. Au sud de la ville. En Casinca et plaine Orientale. Et tout autour d'Ajaccio et de Porto-Vecchio.En fait, il n'y a guère que dans cette partie du centre de l'île, coincée entre Balagne et Plaine Orientale ainsi que ce secteur à proximité de Porto-Vecchio, où la population a diminué de 0 à mois de 5%.Partout ailleurs, ce n'est que du bonus.Dans un monde marqué par le Covid-19, avec le développement du télétravail, nombre de Français ont donc déménagé près de la mer. Reste à déterminer à présent si ce phénomène, qui est incontestable au niveau national, a eu des effets jusqu'en Corse, même si les chiffres sont là pour attester de cette incontestable variation.Mais pour les auteurs de cette étude "si les Français ont accouru vers la mer, c'est grâce au développement du télétravail.""Ce phénomène a contribué à alimenter la poursuite de la périurbanisation et de la croissance démographique dans les couronnes toujours plus éloignées du centre des principales métropoles françaises", écrivent Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach.L'arrivée récente d'"une population aisée désirant acquérir un logement dans des espaces littoraux dans lesquels l'immobilier était déjà cher a encore renchéri les prix, ce qui a eu pour effet de les rendre de moins en moins accessibles aux classes moyennes et modestes autochtones", relèvent les auteurs.Pas faux, non ?