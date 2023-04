Corse : la Patrouille de France en stage à la base aérienne de Ventiseri-Solenzara

Chaque année, les ambassadeurs de l’armée de l’air et de l’espace se retrouvent en Corse, à la base aérienne de Ventiseri-Solenzara, pour une semaine de stage. Arrivés lundi 3 avril, les pilotes repartiront donc vendredi, après avoir répété leurs gammes au-dessus des plages insulaires. En plus de la prestigieuse Patrouille de France, célèbre pour ses shows à pleine vitesse, étaient présents des pilotes de Rafale (avion de combat), d’A400M (avion de transport), ainsi qu’une équipe de voltige.



« Ce sont uniquement des unités de démonstration », explique le capitaine Antonia Buroni, chef de cabinet de la base. « Ils viennent ici travailler le survol maritime, pour leurs prochaines représentations qui auront lieu au-dessus de l’eau. » Car d’après le lieutenant-colonel Hazet, directeur de la Patrouille de France, « on a beaucoup moins de repères en survol maritime ». « Au-dessus de l’eau, comme c’est une surface complètement plane, la hauteur et les reliefs sont plus difficiles à appréhender. Ça nécessite un entraînement particulier. »



Cette semaine de stage, placée un mois avant le début de la saison des démonstrations, est donc idéale et indispensable, notamment pour les nouveaux, fraîchement incorporés à la Patrouille de France. « Tous les ans, il y a une rotation, et trois pilotes sont intégrés », complète Antonia Buroni. De quoi maintenir une équipe de neuf spécialistes, incluant un remplaçant, disponible en cas de besoin.