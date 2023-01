Corse : l'intelligence artificielle pour combattre les feux de forêt

Mais une image infrarouge est une image en noir et blanc, et un œil non averti aurait du mal à distinguer les différentes informations. C’est pourquoi le projet de Pierre Carlotti se base en partie sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). « À bord de l’avion, il y aura un ordinateur, qui permettra de récolter les données. Et l’idée, c’est que l’IA repère les informations essentielles, et les reporte de manière accessible sur une carte. » Les algorithmes informatiques pourront ainsi analyser l’image, la situer dans l’espace, déterminer les points chauds, les contours du feu... De quoi fournir aux pompiers en service une cartographique complète de la situation, et qui plus est, en temps réel.



« Là où notre offre est innovante, c’est que l’on va proposer un produit qui n’existe pas pour le moment », se satisfait Pierre Carlotti. « On développe une solution pensée autour du feu de forêt, et non pas adaptée au feu de forêt. » Et pour que l’outil d’Aria Fire Fighting soit encore plus complet, son fondateur a également souhaité le renforcer à l’aide d’un logiciel additionnel. « On est en train de conclure un partenariat pour, à partir de l’image produite, simuler la propagation de l’incendie. » Ce logiciel, développé par l’université de Corte, pourrait donner une autre dimension au projet, en y apportant tout un volet de projection. Vent, direction du feu, zones en danger, routes d’évacuation… Autant de paramètres qui pourraient être également traités par le logiciel.