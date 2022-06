Corse : l'épisode de pollution atmosphérique se poursuit

Pour l’ensemble de la population :

• Limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ;

• Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche, vélo, ...) ;

• Différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;

• Pratiquer si possible du co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ;

• Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération ;

• Limiter les travaux nécessitant l’emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ;

• Eviter d’allumer des feux d’agréments ou barbecue.





Pour le secteur des transports :

• Limiter les transports routiers de transit ;

• Permuter le fonctionnement des moteurs des navires du fioul lourd au fioul domestique ;

• Réduire la production électrique à quai des navires ;

• Limiter le temps de roulage des avions.

Pour le secteur agricole :

• Ne pas réaliser d’écobuage (dérogations prévues dans l’arrêté préfectoral d’emploi du feu) ;

• Reporter les épandages agricoles d’engrais.

Pour les émetteurs industriels :

• Stabiliser et réduire les émissions à l’atmosphère de composés organiques volatiles (COV) ou oxydes d’azote (NOx) ;

• Limiter les émissions de particules fines et de NOx.