Corse : l'arrêté préfectoral sur le denti qui irrite les pêcheurs

Le denti est l’un des poissons emblématiques de l’île : avec sa chair blanche, ferme et très goûtue, il est particulièrement convoité, notamment par les restaurateurs, qui se font un plaisir de le sublimer en cuisine. Alors forcément, quand on touche à la réglementation de sa pêche, les réactions sont vives. En effet, plusieurs associations se sont unies pour faire savoir leur désaccord avec un arrêté préfectoral, muri depuis deux ans, et actuellement en phase de consultation publique.



Pourtant, sur le fond, les pêcheurs ne sont pas opposés avec le principe de réglementation. « Il convenait de limiter la capture du denti », reconnaît Jean-François De Marco, secrétaire de l’association de pêche sous-marine U Falcone. « À la canne, si on trouve le bon endroit, c’est très facile d’en attraper. On peut en prendre six ou huit facilement. Et forcément, ça a donné lieu à des abus, comme le braconnage, ou la revente de poisson par des particuliers. Même si c’est une minorité, ça existe. »



Le fond du problème vient donc des modalités de l’arrêté, qui comprennent notamment la limitation du nombre de poissons pêchés à un denti par bateau lors d’une journée en mer. « En 2021, nous avions proposé le quota de deux dentis par bateau, mais ça n’a pas été écouté », déplore Jean-François De Marco. « Le problème, c’est que ça incite à partir seul, et forcément, ça expose les pêcheurs à un plus grand danger. »