Corse : l’archéologue François de Lanfranchi est mort à 97 ans

Docteur en histoire et civilisations, François de Lanfranchi, a laissé derrière lui un héritage riche de près de 40 ans de contributions à l'archéologie. En tant que chercheur à l'Institut corse d'études préhistoriques, puis en tant que directeur de cet institut, il a joué un rôle essentiel dans l'avancement de la connaissance archéologique en Corse.



Sa passion pour la Préhistoire l'a conduit à diriger près de 40 chantiers de fouilles, dont une trentaine en Alta Rocca, et à publier environ 200 articles scientifiques et ouvrages. François de Lanfranchi a également été le cofondateur du Musée départemental de l'Alta-Rocca à Levie.



Dame de Bonifacio

Ses travaux sur le site de Cucuruzzu, débutés en 1959 et poursuivis jusqu'aux années 1990, ont contribué à enrichir notre compréhension du patrimoine préhistorique corse. En 1972, aux côtés de Michel-Claude Weiss, François de Lanfranchi fait une découverte majeure sur le site d’Araguina-Sennola à Bonifacio : un squelette fossile féminin datant d'environ 6 500 ans avant JC. Affectionnée sous le nom de la Dame de Bonifacio, cette sépulture représente l'une des plus anciennes inhumations recensées en Corse. Actuellement exposée au musée archéologique de l’Alta-Rocca à Levie, elle témoigne du riche passé préhistorique de l'île. Par ailleurs, à Altagène, François de Lanfranchi a mis au jour le tout premier exemple de proto-urbanisation en Corse, datant du IVe millénaire avant JC, révélant ainsi un aspect méconnu du Néolithique corse.

En 1980, il a été un acteur clé dans la création du département d’archéologie de l’Université de Corse, où il a partagé son savoir avec passion en tant qu'enseignant. Avant sa carrière académique, François de Lanfranchi a enseigné les lettres et l'histoire au Collège de Levie, tout en étant un acteur engagé sur le plan politique et syndical.



Son engagement au sein du Syndicat national des instituteurs et du Parti communiste a marqué sa vie jusqu'à ses derniers jours. Avec son décès, la Corse perd un érudit dévoué et un défenseur du patrimoine préhistorique.