Corse : l’appel "au calme, au respect et au dialogue" de Fabien Roussel

"Depuis plusieurs jours, des manifestations ont lieu à plusieurs endroits de la Corse à la suite de la tentative d'assassinat d'Yvan Colonna, survenue à la maison d'arrêt d’Arles le 2 mars dernier.

Tout doit être mis en œuvre pour appeler au calme et éviter de nouveaux drames parmi les manifestants ou parmi les forces de l’ordre.

Il faut écouter la colère qui s’exprime et la prendre en compte pour trouver les voies du dialogue avec toutes les forces vives de l’île.

Cela fait des années que nous demandons, avec d’autres, la levée du statut de détenu particulièrement signalé pour Yvan Colonna et ses codétenus et la possibilité pour eux de finir leur peine de prison en Corse.

La levée, hier, par le Premier ministre du statut de détenu particulièrement signalé d’Yvan Colonna, désormais entre la vie et la mort, est donc vécue comme une provocation.

Aujourd’hui, il nous faut trouver les voies de l’apaisement le plus rapidement possible. D’abord, en faisant toute la lumière sur les circonstances de ce drame."

Il revient aujourd’hui à l’Etat de diligenter et de rendre publics les résultats de cette enquête afin que toute la lumière soit faite. Comment Yvan Colonna a-t-il pu être étranglé, durant près de 8 minutes, par un second détenu lui-même particulièrement signalé, se revendiquant de l’islamisme politique.

La République se doit de garantir les droits et l'intégrité physique de chacun, y compris ceux des détenus.

De nouveau et en prenant toute la mesure du crime dont ils sont coupables, nous demandons que la levée du statut de détenu particulièrement signalé soit possible pour Alain Ferrandi et Pierre Alessandri.

La voie du retour au calme en Corse passe inévitablement par le choix de la justice, de la vérité et de la transparence sur les enquêtes en cours, de l’état de droit et, le cas échéant, de la ferme condamnation des responsabilités.

Je demande au Premier ministre de mettre en place une mission réunissant l’Etat et les représentants des forces politiques et de la société civile corse pour renouer le dialogue et retrouver la voie de l’apaisement.