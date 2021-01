Corse-du-Sud : les syndicats appellent le secteur médico-social à la grève

Le secteur social et médico-social ont donné une conférence de presse afin de faire savoir qu’il restait mobilisé. C’est conjointement que la CGT et le STC se sont exprimés en faveur d’une hausse des salaires qu’ils estiment encore insuffisant aujourd’hui et une amélioration des conditions de travail nécessaire.

« La santé est un secteur sinistré, a expliqué Muriel Buisson, salariée de l’hôpital d’Ajaccio. Dans cette période de pandémie, les moyens ne sont pas à la hauteur y compris sur la vaccination. Quant au personnel soignant, il est en souffrance y compris sur le plan psychologique. Certains ont démissionné suite au premier confinement. D’autre part, il est inconcevable qu’on reporte certaines opérations pour garder des lits pour les malades du Covid. L’État n’est pas à la hauteur des besoins de la population ».

Les syndicats pointent du doigt l’augmentation de salaires du personnel de santé de 183€ au lieu des 300 demandés et aucune augmentation pour le personnel social. Les revendications concernent également l’amélioration des conditions de travail ainsi que la création de postes.

Afin de faire entendre ces demandes à l’État, la CGT et le STC ont appelé l’ensemble des salariés du secteur social et médico-social à la grève ainsi qu’à un rassemblement devant l’ARS de Corse ce jeudi 21 janvier à 14 heures.