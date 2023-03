Corse-du-Sud : lancement des téléconsultations en droit du travail, une première au niveau national

Les services de l’inspection du travail de Corse-du-Sud renforcent leur offre de services à destination des usages en déployant, depuis le 27 mars dernier, un service de télé-rendez-vous. Concrètement, quel que soit le sujet qui vous concerne en droit du travail, il vous sera possible d’échanger avec un inspecteur du travail non plus seulement en vous rendant sur place ou en appelant le numéro dédié, mais également en utilisant la visioconférence.Cette nouvelle offre de service renforce la volonté des services d’inspection du travail « d’aller vers » les usagers pour mieux répondre à leurs besoins ; et ce tout en « dépassionnant » un échange qui peut être lourd psychologiquement. Il s’agit aussi de faciliter la saisine des renseignements en droit du travail pour mieux améliorer le contact avec les usagers et pour s’adapter aux réalités sociales contemporaines. Que vous ayez des horaires contraints, des difficultés de déplacement, que vous soyez en situation de précarité, éloigné géographiquement ou que vous ne puissiez pas vous déplacer, vous pourrez contacter le service de renseignements de Corse-du-Sud via la téléconsultation.La mise en place de cette téléconsultation en Corse-du-Sud constitue une première au niveau national dont les résultats seront suivis par le ministère du Travail avant une éventuelle généralisation.L’objectif de la téléconsultation, ou télé-rendez-vous est de permettre aux usagers de pouvoir bénéficier au même titre que les usagers sur Ajaccio de la même qualité de service que celle offerte lors d’un rendez-vous en présentiel. Désormais, il n’est plus nécessaire de se déplacer, il suffira de disposer seulement d’un smartphone ou d’un ordinateur.Le télé-rendez-vous offre en effet de multiples avantages. Il permet par exemple d’échanger directement avec un agent ou d’avoir accès au même niveau d’information que tout autre usager, malgré la distance. La téléconsultation c’est aussi, et sûrement avant tout un gain de temps, notamment car cela évite de se déplacer.La téléconsultation est un échange virtuel qui peut par conséquent favoriser et faciliter l’échange avec l’inspecteur du travail, et réduire les réticences psychologiques à se confier sur sa situation, voire à aider à vaincre sa timidité. En tout état de cause, les échanges seront de meilleure qualité et plus « humanisé » par rapport à un simple échange téléphonique.En un mot, cette démarche a pour ambition de lutter contre l’isolement et le renoncement aux droits des personnes les plus en difficultés ou les plus éloignées.Le lancement opérationnel de la téléconsultation en Corse-du-Sud a eu lieu le 27 mars. Les rendez-vous peuvent être pris sur le site dédié à cet effet : SMART AGENDA Les usagers devront préciser lors de la prise de rendez-vous sur le site qu’ils souhaitent non pas un rendez-vous classique (sur place ou par téléphone) mais bien un télé-rendez-vous. Ils indiqueront ensuite l’adresse mail sur laquelle sera transmis le lien de vidéoconférence (WEBEX).Seuls les usagers travaillant en Corse-du-Sud sont concernés à cette heure.Concrètement, ce système permettra d’organiser des rendez-vous virtuels sur de nombreux créneaux disponibles, et ce quelles que soient vos interrogations, y compris avec échange de documents via scanner/mail.Alors, si vous en avez besoin, n’hésitez plus : contacter l’inspection du travail grâce au télé-rendez-vous !