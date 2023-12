Corse-du-Sud : interdiction des pétards et feux d'artifice pour fêter la fin d'année

"Assurer la sécurité de tous, à l'occasion des fêtes de fin d'année, pour prévenir les troubles à l’ordre public". C'est dans ce but que toutes la préfecture de Corse-du-Sud a décidé de prendre un certain nombre de mesures d'interdiction. Les décisions concernent en grande partie l'utilisation de feux d'artifice, pétards, mortiers jusqu'au 1er janvier 2024 à 8h.



Quelles sont les restrictions ?

L'interdiction concerne l'achat, la vente, et la cession des artifices de divertissement, englobant une variété de dispositifs tels que pétards, mortiers, feux d'artifice, classifiés dans les catégories C1, F1, C2, F2, C3, F3, C4, F4, P1, P2, T1 et T2. Outre la commercialisation, l'utilisation, le port, et le transport de ces dispositifs par des particuliers sont également proscrits pendant la période visée.



Les raisons derrière la décision

Les artifices de divertissement peuvent présenter des dangers réels, non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour leur entourage et l'environnement. Les substances pyrotechniques qu'ils contiennent, souvent explosives, sont susceptibles de causer des blessures, des brûlures, voire de déclencher des incendies. Cette mesure exceptionnelle vise à garantir la sécurité de tous pendant les festivités de fin d'année. Les autorités appellent à la compréhension et à la coopération de chacun pour respecter ces restrictions temporaires et contribuer à des célébrations sereines et sans danger.