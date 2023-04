Corse-du-Sud : du 23 au 27 mai, 500 jeunes athlètes à la 25ème édition des Jeux des Iles

La Corse va vibrer au rythme du sport du 23 au 27 mai prochain. Après plusieurs années d’absence, la 25èmeédition des Jeux des Iles, organisée par le CROS de Corse avec le concours des ligues et comités sportifs régionaux, fait en effet son retour sur l’île.



À l’occasion d’une conférence de presse de présentation ce jeudi matin, le président du comité régional olympique et sportif de Corse, Pierre Santoni, a rappelé l’importance de cet évènement sportif d’ampleur pour « faire en sorte que la jeunesse insulaire ne se sente pas rejetée ou mise à l’écart », et lui apprendre « ce qu’est le gain à l’effort et l’ouverture d’esprit ». « En Corse, 1 200 jeunes sont déjà passés par les Jeux des Iles et ont vécu quelque chose d’inoubliable », s’est-il réjouit en notant que parmi eux, certains ont même poursuivi de brillantes carrières sportives.





Du Cap-Vert, Guadeloupe, Guyane, d'Ischia, Martinique, Malte, Saint-Martin, Sardaigne, Corfou et Corse

Cette année, ce sont 500 athlètes venus du Cap-Vert, des quatre coins de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, d’Ischia, de Malte, de la Martinique, de Saint-Martin et de la Sardaigne qui s’affronteront lors des quatre jours de compétition, au sein des équipements sportifs d’Ajaccio, Pietrosella, Porticcio, et Propriano.



Seules sept disciplines (athlétisme, basket-ball, escrime, football, gymnastique, judo et tennis) seront toutefois au programme. « Le Comité d’Organisation des Jeux des Iles (COJI) a souhaité conserver uniquement des disciplines avec cinq engagés au minimum afin de garantir une certaine qualité à l’évènement », a en effet expliqué Géraldine Cambier, la coordinatrice et secrétaire générale du comité d’organisation en Corse. De facto, certains sports tels que la natation ou le rugby ont ainsi été écartés.





Cérémonie d'ouverture au stade Ange-Casanova

Cette grande fête du sport débutera le 23 mai aux alentours de 19 heures au stade Ange-Casanova avec une cérémonie d’ouverture durant laquelle les jeunes athlètes défileront devant le public. La cérémonie de clôture aura pour sa part lieu le vendredi à Marina Viva, l’hôtel des athlètes, lors de laquelle le trophée de l’île gagnante ainsi que le trophée du fairplay, qui récompensera la délégation ayant eu le meilleur comportement sur le terrain et en dehors, seront remis.