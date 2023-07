Corse-du-Sud : d'importants moyens mobilisés pour la lutte contre les incendies

Malgré l’heure matinale, ce vendredi matin la chaleur déjà écrasante du tarmac de la base de la Sécurité Civile à Ajaccio laisse une nouvelle fois planer le spectre d’une saison difficile dans la lutte contre les feux de forêt. Afin de défendre au mieux le territoire face aux flammes, comme chaque année c’est un dispositif conséquent qui sera mis en place jusqu’à fin septembre. Des effectifs que le préfet de Corse-du-Sud, Amaury de Saint Quentin, est venu passer en revue aux côtés de la présidente du Service d’Incendie et de Secours (SIS) de Corse-du-Sud, Véronique Arrighi, et du commandant du SIS, le colonel Jean-Jacques Peraldi, à l’occasion de la traditionnelle présentation du dispositif de lutte contre les incendies pour la Corse-du-Sud.



« C’est un temps de prise de conscience d’une nécessité de regroupement et d’actions collectives pour pouvoir faire face à cette période sensible et difficile qu’est l’été en termes de feux de forêt », a indiqué le préfet de Corse-du-Sud après avoir salué les acteurs du SIS de la Corse-du-Sud, des forestiers sapeurs de la Collectivité de Corse, de la formation militaire de la Sécurité Civile (UIISC), de l’Office National des Forêts , et de la direction départementale des territoires qui constitueront le dispositif 2023. En tout, au sol, ce sont 414 personnels et 65 moyens de lutte qui seront mobilisés quotidien. Une base qui pourra être renforcée et monter jusqu’à 474 personnels mobilisés et 84 moyens de lutte en cas de passage à un niveau supérieur de risque incendie.