Corse-du-Sud : avec de plus en plus de feux de forêt d'origine malveillante, les pompiers sur le front

Comme chaque année, la préfecture en lien avec les pompiers de Corse-du-Sud a présenté ce lundi 4 juillet le dispositif estival de lutte contre les feux de forêt. Ce plan intervient après une année 2021 marquée par une augmentation du nombre d’incendies et des surfaces brûlées. Sur l’ île le constat est préoccupant. Du 1er juillet au 30 septembre 2021, 89 feux ont été comptabilisés pour une superficie totale de 73,84 hectares détruits, soit 33 feux de plus qu’à la même période en 2020 (56 feux, pour une superficie totale de 26,5 hectares détruits). Sur les 73,84 hectares détruits, les habitants de la région se souviennent encore de celui d’ Appietto débuté le 29 juillet 2021 où près de 40 hectares étaient partis en fumée.



Comment expliquer cette augmentation ?



Les conditions météorologiques défavorables avec des étés très chauds et secs peuvent expliquer cette augmentation du nombre d’incendies. Toutefois, un nouveau phénomène est venu encore augmenter la pression incendiaire : les départs de feux d’origine malveillante. Au total, sur la période de juillet à septembre 2021, la préfecture de Corse en a recensé 32. Le 27 août 2021 a été particulièrement marquant puisqu’en une heure, 6 départs de feu ont été déclarés et 17 sur la journée complète .



Les incendies d’origine malveillante sont surtout localisés sur deux secteurs du département, l’extrême Sud et dans le grand Ajaccio. Dans le premier secteur Sotta , Figari , Monaccia-d’Aullène , Conca … ont été les communes les plus touchées. Sur la région ajaccienne, à Appietto , Alata , Cuttoli 13 départs de feux ont été déclarés en 2021. Pour déterminer l’origine de ces feux malveillants, la cellule technique d’investigation sur les incendies de forêt ( CTIFF ) a été mobilisée à 16 reprises en 2021 alors qu’en 2020, elle l’avait été seulement 4 fois.



Le dispositif de prévention et de lutte 2022



Le sud de la Corse bénéficie d’un maillage permanent de surveillance et de prévention des risques incendie dirigé par la Préfecture de Corse . Entre les pompiers du Service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud (SIS 2A), les forestiers sapeurs de la Collectivité de Corse ( FORSAP ), la formation militaire de la sécurité civile ( FORMISC ) et l’Office national des forêts ce sont près de 460 personnes et 65 moyens de lutte qui sont mobilisés tous les jours sur le terrain pour mailler le territoire et répondre rapidement aux feux. En cas de risque très sévère ou extrême , cet effectif est porté à près de 500 personnes et plus de 80 moyens de lutte par jour.



Ces effectifs sont aussi complétés par la présence dès la première quinzaine du mois de juillet de 2 Canadairs basés à l’aéroport d’Ajaccio ainsi que d’un Beech afin de renforcer la surveillance et la coordination et d’un hélicoptère bombardier d’eau lourd positionné à Corte en Haute-Corse, le tout mis à disposition par le ministère de l’Intérieur. A titre préventif ou de renfort, le ministère de l’Intérieur met également à disposition des avions-DASH pouvant transporter plus de 10 000 litres d’eau ou de produits retardant (contre 6 000 litres pour un Canadair) et peuvent atteindre une vitesse de vol équivalente à 670 km/h (contre 300 km/h pour un Canadair). Aussi, le SIS 2A a affrété un hélicoptère bombardier d’eau léger à Ajaccio.