Corse-du-Sud : 240 personnes évacuées dans un camping de Sagone

Plusieurs opérations d’évacuation et de mise en sécurité de la population ont, en effet, été conduites par les services de secours (SIS2A et Gendarmerie nationale), dont notamment.

Au milieu de la nuit le centre opérationnel départemental faisait état de l'évacuation de 240 personnes (clients et employés) du camping de Sagone, en grande partie inondé, de 10 autres personnes personnes à la marine de Porto, où d’importants dégâts matériels dus notamment à la montée des eaux sont confirmés, de 3 personnes âgées à Porto et Serriera et de 2 personnes récupérées par le SIS2A avec le concours du PGHM.





Le centre opérationnel départemental indiquait également que 2 300 abonnés étaient toujours privées d’électricité, car les conditions météorologiques rendant périlleuse l’intervention d’EDF et que les spécialistes « eaux vives » du SIS2A étaient intervenus au niveau de l’auberge du Prunelli pour mettre à l’abri des brebis bloquées par les eaux.



Au niveau routier, le pont de Zipitoli est submergé, entraînant la coupure de la RD27.

Le pont de Cuttoli est également fermé à la circulation.

Un éboulement au niveau du pont de Punta Calonica entre Piana et Porto rend la circulation impossible pour les véhicules de tourisme.