Corse : deux accidents de la route font trois blessés

V.L. le Samedi 17 Septembre 2022 à 07:53

Ce vendredi 16 septembre, deux accidents de la circulation se sont produits sur les routes de Corse.



Deux véhicules légers étaient impliqués dans la première collision qui a eu lieu à Sartène, au niveau de la coopérative agricole, vers 11h30. Les deux conducteurs, blessés, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Une des victimes, un homme âgé d'une soixantaine d'années, a été transporté au centre hospitalier de Sartène, l'autre victime, un jeune homme âgé d'une trentaine d'années a été héliporté à l'hôpital d'Ajaccio.



À 13h50 c'est sur la RT80, à Rogliano qui a eu lieu un nouvel accident impliquant trois véhicules et une moto. Dans la collision, la conductrice du deux roues, une femme d'une trentaine d'années, a été blessée. Souffrant de multiples contusions et d'une fracture au fémur, elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée au centre hospitalier de Bastia.