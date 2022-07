Corse : découvrez en un clic la qualité de votre rivière

Lors d’une journée rafraichissante au bord de l’eau ou d’une sortie en kayak, l’application « qualité rivière » permet de se baigner en toute sécurité. Chaque site de baignade comporte des données sur la qualité bactériologique des eaux. Ces données, issues du ministère de la Santé, sont actualisées régulièrement et disponibles en temps réel sur l’application.Les lieux de baignade sont signalés par un pictogramme et un code couleur, du bleu au rouge, indique la qualité sanitaire des eaux surveillées pour se baigner sans risque pour la santé.Tous les paramètres témoins de la santé d'une rivière : poissons, invertébrés, micro-algues, polluants chimiques, acidité... L’application donne accès à toutes ces données qui sont le fruit des analyses menées sous la responsabilité des agences de l'eau dans le cadre du schéma national des données sur l'eau. Les agences assurent le suivi de la qualité des rivières grâce à un réseau de 12 000 stations de surveillance dont 2900 dans les bassins Rhône-Méditerranée et de Corse. Elles coordonnent et rassemblent également les données d’organismes partenaires tels que les DREAL et l’Office français de la biodiversité pour les poissons, ou encore les suivis réalisés par les structures de gestion des milieux aquatiques.Chaque année, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse collecte plus de 5 millions de données sur l’état des milieux aquatiques qui sont disponibles sur le portail d’informations sur l’eau https://www.eaufrance.fr/ ou https://naiades.eaufrance.fr/ (pour la qualité physicochimique et biologique des cours d’eau et plans d’eau).L’application « Qualité des rivières » est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et sous Android,sur tablette et PC : https://qualite-riviere. lesagencesdeleau.fr