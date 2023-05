Corse : contrôle des espaces naturels protégés lors des ponts de l’Ascension et de Pentecôte

Sont considérées comme des aires protégées, les zones où vivent et se développent une faune ou une flore protégée et ayant fait l’objet d’un statut de protection national, départemental ou communal. On recense 291 espaces protégés en région PACA et 198 en Corse

1 parc naturel marin (Cap Corse et Agriate)

4 parcs nationaux (Ecrins, Mercantour, Port-Cros et Calanques)

15 réserves biologiques intégrales dont 11 en PACA,

22 réserves naturelles nationales, régionales et de Corse,

116 espaces soumis à un arrêté de protection de biotope dont 43 en Corse,

155 sites du conservatoire du littoral (87 en PACA et 68 en Corse)