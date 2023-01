Corse : après les fêtes, la ruée vers les salles de sport

Dans cette optique, certains choisissent de recruter d’avantage de coachs, pour gérer au mieux le nombre accru de demandes de conseils. « Le soir, au lieu d’avoir dix personnes en même temps, on peut en avoir quinze ou vingt. Donc il faut répondre à tout le monde et éviter l’attente », explique Jean-François Pili. « On fait aussi en sorte de proposer un suivi, pour vraiment encadrer les pratiquants. Si on donne un programme d’entraînement et de nutrition, on a plus de chance de garder les gens motivés. »



L’autre option, c’est l’offre financière. À la nouvelle année, l’enseigne Vita Liberté propose ainsi une remise sur ses abonnements. « On a une offre qui tombe pile pour le mois de janvier. Parce que même si les gens ont l'envie, ils n’ont pas forcément les moyens. Donc on profite de ça », ajoute Santu Giannelli.



Mais si les propriétaires de salles de sport voient d’un œil réjouissant cette nouvelle clientèle, les habitués, eux, se montrent moins enthousiastes. « On reconnaît vite ceux qui ne sont là que pour un mois », explique Marco, fidèle aux haltères quel que soit la période de l’année. « Ils n’ont pas les codes, parfois ils ne rangent pas les poids, c’est assez désagréable. Mais on s’y fait, c’est une passade, ce sera pareil l’année prochaine. » Le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres.