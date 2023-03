Corse : à quoi vont servir les 275 millions d'euros alloués par l'Europe ?

Présent lors de ce lancement, le président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, s’est montré très satisfait de l’enveloppe reçue par la Corse. « Forcément, on aimerait toujours avoir plus, mais c’est une somme importante. Rapportée à l’année, ça fait environ 50 millions d’euros qui viennent en complément des autres dispositifs, des autres financements. » Après avoir souligné le rôle majeur de l’Union européenne dans le financement des politiques publiques du territoire, Gilles Simeoni s’est projeté sur les prochains investissements rendus possibles. « Les projets sont là, ils résultent d’une très large consultation tenue en amont avec les acteurs de tous les domaines : l’agriculture, la pêche, les entreprises, l’attractivité des territoires de montagne… On a essayé d’articuler les demandes de financements européens avec notre stratégie globale et l’ensemble des dispositifs mobilisables. »



À l’échelle très locale, les acteurs communaux ont également pu commenter et louer l'importance des fonds européens dans leurs budgets. Pour François Berlinghi, vice-président de la Communauté de communes de la Costa Verde, « c’est un moyen très important pour dynamiser la vie de l’intérieur ». « Nous avons fait le choix de soutenir uniquement des projets qui sont dans les villages, et je vous assure qu’en quelques années, on a fait des avancées très très fortes. Pour la programmation 2014-2020 sur la Communauté de communes de la Costa Verde, on aura quand même insufflé dans le territoire 2 millions d’euros. C’est une somme qui n’est pas négligeable ! » Il y a du concret derrière les chiffres.