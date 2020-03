Corse : Vigilance jaune neige-verglas mercredi et jeudi

Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau jaune - SituationMétéorologique à Surveiller - pour le paramètre « Neige-Verglas » le Mercredi 25 mars 2020 de 9 à 22 heuresEn fin de nuit de mardi à mercredi, les averses de neige devraient commencer à affecter le relief dès 400-600 m d'altitude.Ces averses qui se multiplieront mercredi matin, concerneront l'ensemble des versants nord et orientaux et s’étendront aussi au sillon central et, auainsi qu'à laLa neige tombe dès 400-600 m mais dès 300 m d'altitude localement (notamment sur le Sillon).Les averses les plus marquées se produisent l'après-midi et le soir, avec parfois même du grésil à toutes altitudes.On attend 1 à 5 cm en-dessous de 600m et 5 à 10 cm au-dessus, localement 15 cm vers 800-1000 m.Les averses de neige deviennent plus sporadiques en soirée puis dans la nuit de mercredi à jeudi avant un nouvel épisode neigeux significatif en journée de jeudi, à toute aussi basse altitude.Le Préfet de Haute-Corse rappelle qu’en application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour les• Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés,• Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées• Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; soin des patients atteints d'une affection de longue durée,• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants,• Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie,• Convocation judiciaire ou administrative,• Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.Si vous entrez dans ces cas, la plus grande prudence est recommandée en raison de la neige et du risque de verglas. La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse :• Consultez avant de prendre la route, le PC Neige de la Collectivité de Corse (04.95.46.17.12) et munissez-vous d’équipements spéciaux,• Respecter les consignes données par les gestionnaires des voies ou les services de sécurité,• Installez en cas de besoin les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments,• N’utilisez pas pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage (cuisinière,brasero, etc) et/ou les chauffages d’appoint à combustion en continu. Ces appareils nedoivent fonctionner que par intermittence.Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00 soit en se connectant au site http:// vigilance .meteofrance.com